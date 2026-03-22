Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump, Tahran'a 48 saat süre verdi!
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı açmak için 48 saat süre verdi. Boğaz'ın açılmaması durumunda İran'ın elektrik altyapısını hedef alacaklarını söyledi. İran Devrim Muhafızları ise Trump'ın bu tehdidi üzerine, "İran’ın yakıt ve enerji altyapısının güvenliği düşman tarafından ihlal edilirse, bölgedeki ABD’ye ait tüm enerji, bilgi teknolojisi ve tuz arıtma altyapısı hedef alınacaktır" diyerek resti çekti. Tahran'ın, çevre ülkelerde ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef alması ise sürüyor.
İşte İran-İsrail-ABD savaşında yaşanan son gelişmeler...
SUUDİ ARABİSTAN, İRANLI 5 DİPLOMATI SINIR DIŞI ETTİ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarına tepki gösterildi. Açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliği’ndeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ile 3 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği bildirildi.
IRAK'TA ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI
Irak’ın başkenti Bağdat ile Erbil kentinde bulunan ABD üsleri, gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle hedef alındı. Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde, ABD ordusu tarafından üs olarak kullanılan lojistik destek merkezine 6 ayrı saldırı düzenlendi. İHA ve Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa’nın kullanıldığı belirtilen saldırılar nedeniyle üs içerisinde yangın çıkarken, maddi hasar meydana geldi.
G7 DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN İRAN'A "SALDIRILARI DURDUR" ÇAĞRISI
ABD, İngiltere, İtalya, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İran'ın sivillere ve enerji altyapısı dahil sivil altyapıya yönelik pervasız saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran rejiminin tüm saldırılarının derhal ve şartsız olarak durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.
İRAN 'DÜŞMAN' SİHA'SINI DÜŞÜRDÜ
ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İRAN: DÜŞMAN TESLİM OLANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti. Tesnim Haber Ajansı'na göre, Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
İRAN FÜZELERİ, SUUDİ ARABİSTAN'A DÜŞTÜ
Suudi Arabistan, İran’dan başkent Riyad’ın da bulunduğu bölgeye 3 balistik füze atıldığını, birinin engellendiğini, ikisinin boş alanlara düştüğünü duyurdu.
SUUDİ ARABİSTAN İRAN İHA'LARINI ENGELLEDİ
Suudi Arabistan'da, İran tarafından fırlatılan 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirilerek, "tehlikeli bir durum" nedeniyle el-Harc vilayetinde halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı.
İRAN, TRUMP'A RESTİ ÇEKTİ
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran’ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.
TRUMP'TAN İRAN'A 48 SAAT SÜRE
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu. Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullandı.