Bursa'nın Gürsu ilçesinde depoya düzenlenen silahlı saldırıda avukat hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

HABERİN ÖZETİ Bursa'da silahlı pusu: Genç avukat öldü ablası yaralandı Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir depoya düzenlenen silahlı saldırıda avukat hayatını kaybetti, ablası ise yaralandı. Saldırı, saat 17.00 sıralarında Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı. Avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybederken, ablası Elif Ç. dizinden yaralandı. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor. Jandarma, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ARAÇTAN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HUSUMET İDDİASI VE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülürken, jandarma timleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.