Trump'ın eşi Melania Trump'ın silahlı saldırıyı fark ettiği an

ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump ve kurmaylarının başta olmak üzere birçok davetlinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğinde yaşanan silahlı saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler çıktı. Silah sesleri duyulduğu sırada ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın masalarında oturduğu ve yanlarına gelen adam ile konuştukları görülürken silah sesi duyulunca First Lady'nin yüzündeki gülümseme bir anda silindi ve yüzündeki ifade korku ve dehşete dönüştü.

