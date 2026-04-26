Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın bulunduğu otelde 45 yıl önce de ABD Başkanı hedef alındı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı etkinlikteki silahlı saldırının, aynı otelde 45 yıl önce de yaşandığı ortaya çıktı. Üstelik yine bir ABD Başkanı hedef alınmıştı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 11:30

ABD Başkanı 'ın ve ekibinin katıldığı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlendi. 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen yakalandı. Saldırgan Allen'ın, ''Trump yönetimindeki vurmak istediğine'' dair söylemleri olduğu öne sürüldü. Trump da ''Hedef bendim'' açıklamasında bulundu.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenlendi, saldırgan yakalandı ve Trump'ın hedef olabileceği iddia edildi.
Saldırıda yakalanan 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'ın 'Trump yönetimini vurmak istediğine' dair söylemleri olduğu öne sürüldü.
Donald Trump, olayın ardından yaptığı açıklamada 'Hedef bendim' dedi.
45 yıl önce aynı otelde dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın da 25 yaşındaki John Hinckley tarafından hedef alındığı belirtildi.
Reagan saldırıdan yaralı kurtulurken, Beyaz Saray Sekreteri James Brady başından vurularak ömür boyu yarı felçli kaldı.
Hinckley'in saldırı motivasyonunun Hollywood yıldızı Jodie Foster'ın dikkatini çekmek olduğu ifade edildi.
Saldırganın yakalanmasının ardından Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından olay yerinden tahliye edildi.
45 YIL ÖNCE AYNI OTELDE DÖNEMİN ABD BAŞKANI RONALD REAGAN HEDEF ALINMIŞTI

ABD basınından CBS'in haberine göre ise aynı otelde 45 yıl önce de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan hedef alındı. Washington'da bulunan Hilton Oteli'nde gerçekleşen silahlı saldırı olayının 45 yıl önce de bir başka suikast girişimine tanıklık ettiği ortaya çıktı. Dönemin Başkanı Reagan'a, 30 Mart 1981'de mental sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki John Hinckley saldırı düzenlemişti. Reagan makam aracından seken kurşunla yaralanmıştı. Kurşun, Reagan'ın kalbine 2.5 santimetre yakınına isabet etmiş ve ABD başkanının ciddi iç kanama geçirmişti.

Saldırgan Hinckley, 6 el ateş etmiş, dönemin Beyaz Saray Sekreteri James Brady ise başından vurulmuştu. Brady yaşasa da ömür boyu yarı felçli kalarak konuşma problemi çekmişti. Brady dışında bir polis memuru ve Reagan'ı koruyan bir gizli servis mensubu da Washington Oteli'nin önündeki olayda yaralanmışlardı.

SALDIRGAN JODIE FOSTER'IN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTİYORDU

Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen saldırgan Hinckley'in suikast motivasyonunun arkasında Hollywood yıldızı Jodie Foster bulunuyordu. Hinckley'in ünlü “Taxi Driver” filmine ve filmin genç yıldızı Jodie Foster'a saplantılı olduğu ifade edildi.

Foster'a defalarca aşk mektubu yazan, ünlü oyuncunun Yale Üniversitesi'ndeki yazarlık kursuna katıldığını bir dergide okuduktan sonra o kursa katılan Hinckley'in, Foster'ın ilgisini çekebilmek için ABD Başkanı Ronald Reagan'ı hedef aldığı ifade edildi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE NELER YAŞANDI?

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimler başkent Washington’daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmıştı. Salonda peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edilmişti.

Trump, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Washington'da oldukça olaylı bir akşam yaşandı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı. First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" ifadelerini kullanmıştı.

