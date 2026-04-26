Trump'ın bulunduğu otelde 45 yıl önce de ABD Başkanı hedef alındı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ekibinin katıldığı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenlendi. 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen yakalandı. Saldırgan Allen'ın, ''Trump yönetimindeki vurmak istediğine'' dair söylemleri olduğu öne sürüldü. Trump da ''Hedef bendim'' açıklamasında bulundu.
ABD basınından CBS'in haberine göre ise aynı otelde 45 yıl önce de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan hedef alındı. Washington'da bulunan Hilton Oteli'nde gerçekleşen silahlı saldırı olayının 45 yıl önce de bir başka suikast girişimine tanıklık ettiği ortaya çıktı. Dönemin Başkanı Reagan'a, 30 Mart 1981'de mental sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki John Hinckley saldırı düzenlemişti. Reagan makam aracından seken kurşunla yaralanmıştı. Kurşun, Reagan'ın kalbine 2.5 santimetre yakınına isabet etmiş ve ABD başkanının ciddi iç kanama geçirmişti.
Saldırgan Hinckley, 6 el ateş etmiş, dönemin Beyaz Saray Sekreteri James Brady ise başından vurulmuştu. Brady yaşasa da ömür boyu yarı felçli kalarak konuşma problemi çekmişti. Brady dışında bir polis memuru ve Reagan'ı koruyan bir gizli servis mensubu da Washington Oteli'nin önündeki olayda yaralanmışlardı.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen saldırgan Hinckley'in suikast motivasyonunun arkasında Hollywood yıldızı Jodie Foster bulunuyordu. Hinckley'in ünlü “Taxi Driver” filmine ve filmin genç yıldızı Jodie Foster'a saplantılı olduğu ifade edildi.
Foster'a defalarca aşk mektubu yazan, ünlü oyuncunun Yale Üniversitesi'ndeki yazarlık kursuna katıldığını bir dergide okuduktan sonra o kursa katılan Hinckley'in, Foster'ın ilgisini çekebilmek için ABD Başkanı Ronald Reagan'ı hedef aldığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimler başkent Washington’daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmıştı. Salonda peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edilmişti.
Trump, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Washington'da oldukça olaylı bir akşam yaşandı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı. First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" ifadelerini kullanmıştı.