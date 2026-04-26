ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı. Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

Trump'ın katıldığı etkinlikteki silahlı saldırı İran bağlantılı mı? Saldırganın kimliği belli oldu

HABERİN ÖZETİ Trump'ın katıldığı etkinlikteki silahlı saldırı İran bağlantılı mı? Saldırganın kimliği belli oldu ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda, saldırganın Trump yönetimindeki yetkilileri hedef aldığı belirlendi. Saldırganın kimliği Cole Allen olarak belirlendi ve öğretmen olduğu anlaşıldı. Allen'ın, Caltech mezunu, yarı zamanlı öğretmen ve oyun geliştiricisi olduğu belirtildi. Saldırganın, silahı otel içindeki bir odadan çıkardığı ve güvenlik kontrolünün yetersiz olduğu anlaşıldı. Trump, saldırının 'beklenmedik' olduğunu ve güvenlik güçlerinin müdahalesinin iyi olduğunu belirtti. Saldırganın önceden herhangi bir istihbarat alınmadan yakalandığı ifade edildi.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı. Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nde ateş açan silahlı saldırganın, Kaliforniya'nın Torrance kentinden Cole Allen olduğu belirlendi. Federal bir kolluk kuvveti 31 yaşındaki saldırganın öğretmen olduğunu doğruladı.

Sosyal medya sitelerinden anlaşıldığı kadarıyla Caltech mezunu, yarı zamanlı öğretmen ve oyun geliştiricisi olan Cole Tomas Allen Los Angeles bölgesinde yaşıyordu.

''AYIN ÖĞRETMENİ''

31 yaşındaki saldırganın Aralık 2024'te, üniversiteye gidecek öğrenciler için ülke çapında özel bir sınav hazırlık ve özel ders hizmeti olan C2 Education'ın Torrance ofisi tarafından "Ayın Öğretmeni" seçildiği anlaşılırken Allen adına açılmış bir LinkedIn profilinde, "mezuniyet olarak makine mühendisi ve bilgisayar bilimcisi, deneyim olarak bağımsız oyun geliştiricisi, doğuştan öğretmen" olarak tanımlanıyor.

Profile göre, 2017 yılında California Teknoloji Enstitüsü'nden makine mühendisliği lisans derecesi ve 2025 yılında California Eyalet Üniversitesi Dominguez Hills'den bilgisayar bilimleri yüksek lisans derecesi aldı. Caltech yaptığı açıklamada, bu isimde bir kişinin 2017 yılında mezun olduğunu belirtti.

Allen'in iş deneyimi bölümünde, son birkaç yıldır C2 Education'da yarı zamanlı öğretmen ve serbest çalışan oyun geliştiricisi olarak çalıştığı belirtiliyor. Daha önce bir yıl boyunca Güney Pasadena'daki IJK Controls adlı bir şirkette makine mühendisi olarak çalışmış, ondan önce de Caltech'te öğretim asistanlığı yapmıştı.

SİLAHI NASIL İÇERİ SOKTU?

Otel içindeki misafirler, ön partiye giriş bileti veya davetiye göstermeleri gereken dış güvenlik çemberinden geçmek zorundayken balo salonunun hemen önündeki kısım hariç, silah kontrolünün yapılmadığı ortaya çıktı.

Bir görgü tanığı, The Post'a, şüphelinin girişin yakınındaki, bar arabalarının depolandığı ve o sırada "güvenliğin olmadığı" "geçici bir odadan" çıktığını söyledi.

Etkinlikte gönüllü olarak çalışan görgü tanığı Helen Mabus, "O odadaydı [...] bir çantadan ya da benzeri bir şeyden silahı aldı," dedi ve silahın "uzun" ve "tipik bir silaha benzemediğini" ekledi.

TRUMP YÖNETİMİNDEKİLERİ VURMAK İSTEDİ!

ABD medyası, saldırganın ilk açıklamalarını duyurdu... CBS News, iki farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, Cole Allen'ın güvenlik güçlerine konuştuğunu aktardı.

Haberde, Allen'ın "Trump yönetimindeki yetkilileri vurmak istediğini" söylediği belirtildi.

TRUMP'TAN SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA

Donald Trump, saldırının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı. Saldırıyı "beklenmedik" olarak niteleyen Trump, Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerinin olaya müdahalesinin inanılmaz derecede iyi olduğunu ifade etti. Saldırının ifade özgürlüğünü korumayı amaçlayan bir etkinliği hedef aldığının altını çizen ABD Başkanı, "Bir adam, birden fazla silahla donanmış bir şekilde güvenlik kontrol noktasına saldırdı ve Gizli Servis'in cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur çok yakın bir mesafeden çok güçlü bir silahla vuruldu, ama kurtuldu. Giydiği çelik yelek işe yaradı. Az önce o memurla konuştum ve çok iyi durumda. Yaptığı görevden oldukça gururlu" ifadelerini kullandı.

''BİNA ÖZEL GÜVENLİKLİ DEĞİLDİ''

Olayla ilgili tüm detayların araştırılacağını ifade eden Donald Trump, "Olayın yaşandığı bina özel güvenlikli bir bina değildi. Bunu söylemek istemiyordum ama Beyaz Saray'da planladığımız tüm değişikliklerin nedeni bu. Gizli Servis kurşungeçirmez cam, insansız hava aracı (İHA) saldırılarına dayanıklılık gibi önlemleri bu yüzden talep ediyor" dedi.

''SALDIRGAN HASTA BİRİ''

İlk belirlemelere göre saldırganın California eyaletinde yaşadığının tespit edildiğini aktaran Trump, "Güvenlik birimleri şu an onun yaşadığı daireye gidiyorlar. Bu saldırgan hasta biri. Biz böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''SALDIRI OLDUĞUNU ANLAMADIM''

Trump, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Silah seslerini duyunca ne hissettiği yönündeki soruya cevap veren Donald Trump, "Böyle bir şey yaşandığında her zaman şoke edici oluyor. Benim başıma birkaç kez geldi ve bu his hiç değişmiyor" dedi.

Bunun bir saldırı olduğunu başta anlamadığını belirten Trump, "Bir gürültü duyduğumda bunu yere düşen bir tepsi sandım. Oldukça yüksek bir sesti. Ayrıca epey uzaktan geliyordu. Saldırgan etkinliğin yapıldığı salona sızamamıştı; çünkü onu kıskıvrak yakaladılar. Epey uzaktaydı ama bu bir silahtı ve bazı insanlar bunu oldukça çabuk fark etti, bazıları ise fark etmedi. Ben ne olduğunu anlamak için etrafa bakıyordum. Muhtemelen daha da hızlı yere eğilmeliydim. Sanırım Melania ne olduğunun farkındaydı ve anında anladı. 'Bu kötü bir ses' diyordu. Diğer insanlarla birlikte apar topar, çok hızlı bir şekilde uzaklaştırıldık ve tekrar söylüyorum, Gizli Servis'in ve polisin, tüm kolluk kuvvetlerinin performansının gerçekten çok iyi olduğunu düşündüm" değerlendirmesinde bulundu.

''DÜŞÜNECEK ZAMAN YOKTU''

Her şeyin çok hızlı geliştiğini yineleyen ABD Başkanı, "Düşünecek pek fazla zaman yoktu, çünkü kapıdan çıkarılıp güvenli bir alana götürülmemiz sadece saniyeler sürdü. Etkinliğe devam etmeyi çok istedik çünkü bu hasta insanların, bu haydutların, bu korkunç kişilerin hayatımızın dokusunu, yaptıklarımızın seyrini değiştirmesine izin vermeyi sevmiyorum. Bu yüzden son ana kadar direttik ama yetkililer riske girmek istemediler. Bunun bir protokol olduğunu anlıyorum. Umarım önümüzdeki 30 gün içinde bu etkinliği tekrar yaparız" diye konuştu.

''BİLDİRİM YA DA İSTİHBARAT ALMADIK''

Donald Trump, "Ekibiniz herhangi bir tehdidin farkında mıydı? Ve bu geceki olayın hedefi siz miydiniz" sorusuna da, "Sanırım öyle. Yani, bu insanlar deli. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Benden çok uzaktaydı. Aşması gereken çok engel vardı. Her tarafta görevlilerimiz vardı. Masalarda sivil kılıkta görevlilerimiz vardı, belki sizin masanızda bile oturuyorlardı. Yani katetmesi gereken uzun bir yol vardı. Onu gerçekten ilk savunma hattında yakaladılar. Öncesinde herhangi bir bildirim veya istihbarat ise almadık. Hiçbir fikrimiz yoktu" dedi.

''SALDIRGAN YALNIZ KURT''

Saldırganın politik bir motivasyonunun olup olmadığı konusunda kesin bir yorum yapmayan Trump, "Bunu şu an bilemezsiniz. Cevabını belki yarın ya da ertesi gün verebiliriz. Biliyorsunuz, şu an gözaltında ve ona pek çok soru soruyorlar. Şimdiden dairesine girildi. California'da yaşıyor. İlerleyen süreçte detaylı bilgi verilecek" diye konuştu. Saldırganın tek başına hareket eden bir "yalnız kurt" olduğunun değerlendirildiğini aktaran Trump, "Ben de öyle hissediyorum" diye konuştu.

SALDIRGAN İRAN BAĞLANTILI MI?

Trump, "Bu silahlı saldırının İran'daki savaşla bağlantılı olabileceğine dair herhangi bir belirti var mı" sorusu üzerine, "Sanmıyorum ama bunu asla bilemezsiniz. Dünyanın alanında en iyi kişileri bunun üzerinde çalışıyor. Pek çok şeyi öğreneceğiz" yorumunu yaptı.

Göreve geldiğinden bu yana İran kaynaklı nükleer tehdidi ortadan kaldırmak dahil sayısız başarıya imza attığını söyleyen Trump, "Ve dedim ki, 'İran'a bir yolculuk yapmak zorunda kalacağız. Eğer bunu yapmazsak nükleer bir silaha sahip olacaklar.' Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla etkisiz hale getirdik. İlk dönemimde, tam bir felaket olan Obama anlaşmasını, yani İran nükleer anlaşmasını feshettim. Bu, İran için nükleer silaha giden bir yoldu. Eğer sahip olsalardı, nükleer silahları yüzde yüz kullanırlardı. Yani, bilirsiniz, böyle şeyler yaptığınızda hedef haline gelirsiniz. Eğer bunları yapmıyor olsaydım, sanırım çok daha az hedef olurdum, ama bundan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.