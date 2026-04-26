Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

26.04.2026

ABD ve İran için barış umutları azaldı! İsrail, Lübnan ile ateşkesi tanımıyor

ABD ve İran arasındaki görüşme gerçekleşmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi hafta sonu arabulucu Pakistan'dan eli boş ayrıldı. ABD Başkanı Donald Trump, elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İslamabad'a yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek barış umutlarına art arda darbeler indirdi. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
 

İkon
Tarih 09:16

CENTCOM: 37 GEMİ GERİ DÖNDÜRÜLDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37​​ gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

İkon
Tarih 06:45

TRUMP'IN KATILDIĞI ETKİNLİKTE SİLAH SESLERİ! İRAN BAĞLANTILI MI?

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleri ile birlikte katıldığı yemekli bir programda silah seslerinin duyulması üzerine salondan tahliye edildi. Trump, saldırı şüphelisinin yakalandığını duyurarak, "First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesinde yaşanan silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum." cevabını verdi.


 

Tarih 02:33

''İRAN ABLUKA ALTINDA MÜZAKEREYİ KABUL ETMEYECEK''

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde ABD’nin bölgeye askeri güç sevkiyatını eleştirerek, "Askeri varlığın artırılması ve düşmanca eylemler yalnızca koşulların daha da karmaşık hale gelmesine yol açar ve diyalog ortamını sekteye uğratır. İran, baskı, tehdit ve abluka altında dayatılan bir müzakereyi kabul etmeyecektir" dedi.

İkon
Tarih 00:50

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur'a bağlı Bazuriyye ve Semmaiye beldelerini hedef aldı. Söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.