ABD ve İran için barış umutları azaldı! İsrail, Lübnan ile ateşkesi tanımıyor

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleri ile birlikte katıldığı yemekli bir programda silah seslerinin duyulması üzerine salondan tahliye edildi. Trump, saldırı şüphelisinin yakalandığını duyurarak, "First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesinde yaşanan silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum." cevabını verdi.



