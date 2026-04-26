ABD ve İran için barış umutları azaldı! İsrail, Lübnan ile ateşkesi tanımıyor
ABD ve İran arasındaki görüşme gerçekleşmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi hafta sonu arabulucu Pakistan'dan eli boş ayrıldı. ABD Başkanı Donald Trump, elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İslamabad'a yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek barış umutlarına art arda darbeler indirdi. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
CENTCOM: 37 GEMİ GERİ DÖNDÜRÜLDÜ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.
TRUMP'IN KATILDIĞI ETKİNLİKTE SİLAH SESLERİ! İRAN BAĞLANTILI MI?
ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleri ile birlikte katıldığı yemekli bir programda silah seslerinin duyulması üzerine salondan tahliye edildi. Trump, saldırı şüphelisinin yakalandığını duyurarak, "First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesinde yaşanan silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum." cevabını verdi.
''İRAN ABLUKA ALTINDA MÜZAKEREYİ KABUL ETMEYECEK''
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde ABD’nin bölgeye askeri güç sevkiyatını eleştirerek, "Askeri varlığın artırılması ve düşmanca eylemler yalnızca koşulların daha da karmaşık hale gelmesine yol açar ve diyalog ortamını sekteye uğratır. İran, baskı, tehdit ve abluka altında dayatılan bir müzakereyi kabul etmeyecektir" dedi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur'a bağlı Bazuriyye ve Semmaiye beldelerini hedef aldı. Söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.