Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Acun Ilıcalı 'aylık ne kadar kazanıyorsunuz?' sorusunu cevapladı! Dominik patronundan servet itirafı

Acun Ilıcalı Dominik'te kurduğu dev prodüksiyonuyla adından söz ettirmeye devam ederken ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ilıcalı, kendisine yöneltilen 'Aylık ne kadar kazanıyorsunuz?', sorusuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yokluktan medya patronluğuna kadar ilk defa bu kadar açık konuşan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 10:37

Medya patronu Acun Ilıcalı, özel hayatına ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Aylık kazancınız ne kadar?' sorusuna verdiği cevapla yeniden gündem olan Ilıcalı, parayla olan ilişkisine yönelik 'iki üç noktada kopuş' ifadelerini kullandı. Ekranlarda reyting rekorları kıran yapımlara imza atan Acun Ilıcalı, sıradan bir hayattan zirveye yükseliş hikayesine yönelik bakın neler söyledi. İşte Dominik patronundan servet itirafı...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Medya patronu Acun Ilıcalı, özel hayatı ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, parayla olan ilişkisinin kopuş noktalarını ve gelir durumunu üstü kapalı bir şekilde ifade etti.
Acun Ilıcalı, 'Aylık ne kadar kazanıyorsunuz?' sorusuna miktar belirtmeden, 'Onu bilmem mümkün değil. Türkiye’de en çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın' şeklinde cevap verdi.
Ilıcalı, parayla olan ilişkisini, 'iki uçta parayla ilgili bağlantın kopuyor' diyerek tanımladı ve hayatının hem yokluk hem de zenginlik yönlerini gördüğünü belirtti.
Dominik'te her sezon yaklaşık 15 ila 20 milyon dolar rakamlarının konuşulduğunu ifade etti.
Kariyerine muhabir olarak başlayan Ilıcalı, TV8, TV8,5, Exxen ve Hull City gibi yapımlara imza attı.
Acun Ilıcalı'nın bugüne kadar 4 evliliği olduğu ve bu evliliklerinden toplam 5 çocuğu olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

ACUN ILICALI 'AYLIK NE KADAR KAZANIYORSUNUZ?' SORUSUNU CEVAPLADI!

Survivor ile yıllardır reytingleri sallayan, dev prodüksiyon bütçeleriyle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, servetinin büyüklüğü ve parayla olan ilişkisini dile getirdi.

'Aylık ne kadar kazanıyorsunuz?' sorusuna miktar belirtmeden üstü kapalı cevap veren , bir kere daha kafalarda soru işareti bıraktı. Acun Ilıcalı aylık kazancına dair;

'Onu bilmem mümkün değil. Türkiye’de en çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın. Parayla bir şey almıyorum; restoranların yarısı para almaz benden, alanlara da kredi kartı ile öderim. Alışveriş çok nadir yaparım. Ben sıfırı görmüş bir insanım, yokluğu görmüş biriyim.

Hayatın bu iki yönünü yaşamış çok nadir insanlardan biriyim. Şimdi hiç paran yokken de para hesabı yapmıyorsun, çok para varken de.. iki uçta parayla ilgili bağlantın kopuyor.' ifadelerini kullandı.

DOMİNİK PATRONUNDAN SERVET İTİRAFI

Yıllardır ekran klasiği haline gelen O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, MasterChef Türkiye ve Survivor gibi yapımların hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını yapan Acun Ilıcalı, servetine dair merak edilenleri cevapladı.

Dominik Cumhuriyetinde her sezon yaklaşık olarak 15 ila 20 milyon dolar rakamlarını konuşturan prodüksiyon patronu Acun Ilıcalı, finansal durumunu 'iki üç noktada bir kopuş' olarak özetledi.

Muhabir olarak kariyerine başlayan Ilıcalı, TV8, TV8,5, Exxen ve Hull City gibi yapımlara imza attı. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, hem özel hayatı hem de mal varlığıyla magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

ACUN ILICALI KAÇ KEZ EVLENDİ, ÇOCUKLARI KİM?

Acun Ilıcalı bu güne kadar 4 evlilik yapmıştır. 1988 ve 1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Banu Ilıcalı adında bir kızı bulunuyor. Zeynep Yılmaz ile 2003-2016 yılında dünyaevine giren Ilıcalı'nın bu evlilikten ise Leyla ve Yasemin adında iki kızı vardır.

Acun Ilıcalı'nın ses getiren diğer bir evliliği 2017-2018 arasında gerçekleştirdiği Şeyma Subaşı ile olandır. Melisa bu evliliğinden dünyaya gelmiştir. Son olarak Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'nın bu evliliği ise halen devam etmektedir.

ETİKETLER
#acun ılıcalı
#kazanç
#Özel Hayat
#Servet Açıklaması
#Dominik Patronu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.