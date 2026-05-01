Medya patronu Acun Ilıcalı, özel hayatına ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Aylık kazancınız ne kadar?' sorusuna verdiği cevapla yeniden gündem olan Ilıcalı, parayla olan ilişkisine yönelik 'iki üç noktada kopuş' ifadelerini kullandı. Ekranlarda reyting rekorları kıran yapımlara imza atan Acun Ilıcalı, sıradan bir hayattan zirveye yükseliş hikayesine yönelik bakın neler söyledi. İşte Dominik patronundan servet itirafı...

HABERİN ÖZETİ Acun Ilıcalı 'aylık ne kadar kazanıyorsunuz?' sorusunu cevapladı! Dominik patronundan servet itirafı Medya patronu Acun Ilıcalı, özel hayatı ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, parayla olan ilişkisinin kopuş noktalarını ve gelir durumunu üstü kapalı bir şekilde ifade etti. Acun Ilıcalı, 'Aylık ne kadar kazanıyorsunuz?' sorusuna miktar belirtmeden, 'Onu bilmem mümkün değil. Türkiye’de en çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın' şeklinde cevap verdi. Ilıcalı, parayla olan ilişkisini, 'iki uçta parayla ilgili bağlantın kopuyor' diyerek tanımladı ve hayatının hem yokluk hem de zenginlik yönlerini gördüğünü belirtti. Dominik'te her sezon yaklaşık 15 ila 20 milyon dolar rakamlarının konuşulduğunu ifade etti. Kariyerine muhabir olarak başlayan Ilıcalı, TV8, TV8,5, Exxen ve Hull City gibi yapımlara imza attı. Acun Ilıcalı'nın bugüne kadar 4 evliliği olduğu ve bu evliliklerinden toplam 5 çocuğu olduğu belirtildi.

Survivor ile yıllardır reytingleri sallayan, dev prodüksiyon bütçeleriyle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, servetinin büyüklüğü ve parayla olan ilişkisini dile getirdi.

'Aylık ne kadar kazanıyorsunuz?' sorusuna miktar belirtmeden üstü kapalı cevap veren Acun Ilıcalı, bir kere daha kafalarda soru işareti bıraktı. Acun Ilıcalı aylık kazancına dair;

'Onu bilmem mümkün değil. Türkiye’de en çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın. Parayla bir şey almıyorum; restoranların yarısı para almaz benden, alanlara da kredi kartı ile öderim. Alışveriş çok nadir yaparım. Ben sıfırı görmüş bir insanım, yokluğu görmüş biriyim.

Hayatın bu iki yönünü yaşamış çok nadir insanlardan biriyim. Şimdi hiç paran yokken de para hesabı yapmıyorsun, çok para varken de.. iki uçta parayla ilgili bağlantın kopuyor.' ifadelerini kullandı.

Yıllardır ekran klasiği haline gelen O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, MasterChef Türkiye ve Survivor gibi yapımların hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını yapan Acun Ilıcalı, servetine dair merak edilenleri cevapladı.

Dominik Cumhuriyetinde her sezon yaklaşık olarak 15 ila 20 milyon dolar rakamlarını konuşturan prodüksiyon patronu Acun Ilıcalı, finansal durumunu 'iki üç noktada bir kopuş' olarak özetledi.

Muhabir olarak kariyerine başlayan Ilıcalı, TV8, TV8,5, Exxen ve Hull City gibi yapımlara imza attı. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, hem özel hayatı hem de mal varlığıyla magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı bu güne kadar 4 evlilik yapmıştır. 1988 ve 1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Banu Ilıcalı adında bir kızı bulunuyor. Zeynep Yılmaz ile 2003-2016 yılında dünyaevine giren Ilıcalı'nın bu evlilikten ise Leyla ve Yasemin adında iki kızı vardır.

Acun Ilıcalı'nın ses getiren diğer bir evliliği 2017-2018 arasında gerçekleştirdiği Şeyma Subaşı ile olandır. Melisa bu evliliğinden dünyaya gelmiştir. Son olarak Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'nın bu evliliği ise halen devam etmektedir.