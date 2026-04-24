Acun Ilıcalı kardeşi Ömer Ilıcalı ile Survivor 2026 Challenge’da! Rakipleri ise Sercan Yıldırım ve Mert Nobre oldu

Survivor 2026 eleme gecesi öncesinde düzenlenen özel Survivor Challenge etkinliği, izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı. Medya patronu ve sunucu Acun Ilıcalı, parkurda bu kez kardeşi Ömer Ilıcalı ile aynı takımda yer alarak mücadele etti. Rakip ekipte ise futbol dünyasının tanınan isimleri Sercan Yıldırım ve Mert Nobre kıyasıya bir rekabet sergiledi. Zorlu parkurda zaman zaman eğlenceli anlar yaşanırken, mücadele gücü ve tempo dikkat çekti. Etkinlikten paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, izleyiciler bu karşılaşmayı “Survivor 2026 Challenge kazananı kim ” sorusunu merak etti.