Son zamanlarda 2026 Survivor Ünlüler- Gönüllüler Sezonunun en olaylı yarışmacılarından biri olarak karşımıza çıkan yarışmacı Seren Ay, ada içerisinde yarışmacılara yönelik sert diyaloglarıyla devamlı gündemdeydi. Gerek yarışmacılar arasında girdiği küfürlü konuşmalarla olsun gerek de fiziksel temaslarda bulunarak kışkırtıcı hamleleriyle olsun üst üste kuralları ihlal eden Seren Ay'ın Survivor'daki kaderinin belirlenmesindeki son radde ise; Lina ile aralarında yaşanan olay oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın artık yarışma düzeni bakımından bir risk oluşturduğunu ifade ederek acil durum konseyinde Seren Ay hakkında yeni verilen bir kararı duyurmuştu. Yayınlanan son bölümde Seren Ay'ın diskalifiye edildiğini bildiren Acun Ilıcalı, son kez Seren Ay'ı karşısına alarak bir konuşma gerçekleştirdi. Peki Acun Ilıcalı ile Seren Ay arasında geçen diyalogda neler oldu? Seren Ay neden Survivor'dan diskalifiye edildi?

HABERİN ÖZETİ Seren Ay, Survivor'dan neden diskalifiye edildi? Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın Survivor'dan ayrılma sebebini açıkladı! Survivor 2026'nın olaylı yarışmacılarından Seren Ay, Lina ile yaşadığı sert kavga, küfür ve saldırı eylemi nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi. Seren Ay, daha önceki yarışmalarda da kural ihlalleri ve fiziksel temaslar nedeniyle uyarılmıştı. Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın yarışma düzeni için risk oluşturduğunu belirterek diskalifiye kararını duyurdu. Ilıcalı, Seren Ay'ın kendini tutamadığını ve aynı şeyleri yapmaya devam ettiğini ifade etti. Seren Ay, diskalifiye sonrası yaptığı konuşmada hala haklı olduğunu düşündüğünü ve Survivor'un kendisine zor geldiğini belirtti. Seren Ay, bu şekilde ayrılmak istemediğini ve düelloda elenmenin daha iyi olabileceğini söyledi.

SEREN AY NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ? ACUN ILICALI, ACİL DURUM KONSEYİNDE SERENAY İÇİN NE DEDİ?

Survivor 2026'nın en kaos dolu yarışmacısı Seren Ay Çetin, 26 Nisan (Pazar) günü ekrana verilen bölümde yarışmacı Lina ararsında geçen sert kavga, küfür ve saldırı eyleminden dolayı adadan diskalifiye edilmek zorunda kaldı.

Seren Ay, Lina ile bu durum yaşanmadan önce de sürekli kural ihlalleri yaparak diğer yarışmacılara karşı da söylenmemesi gereken laflar edip, yine fiziksel temasta bulunarak uyarılar almıştı. Ada'da Lina ile aralarında yaşanan krizden sonra artıkAcun Ilıcalı, Seren Ay'ın Survivor için bir tehlike olabileceği üzerinde durmuş ve diskalifiye kararını vermişti.

ACİL DURUM KONSEYİNDE ACUN ILICALI'NIN SERENAY KARARI!

26 Nisan Pazar günü herkesin merakla ekran başında beklediği acil durum konseyinde Ilıcalı, Seren Ay için şu ifadelerde bulundu:

"Yaptığımız değerlendirmede, üzülerek seni Survivordan diskalifiye ediyoruz. Üzülerek söylüyorum kendini tutamıyorsun, aynı seylerı yapıyorsun bu yarışmada belli bir ölçüye kadar herkesi idare etmeye çalışıyoruz. Yarışmacı kaybetmek son tercihimiz. Kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Açıkçası şahsen ben seni kaybetmemek için elimden geleni yaptım. Ama sen hep kendini haklı zannettin, haklı gördün. Hep aynı şeyleri yapmaya devam ettin buda bizim ümidimizi yok etti."

SERENAY'IN SON AYRILIK KONUŞMASI! SERENAY ÇETİN ADAYA BÖYLE VEDA ETTİ...

Diskalifiye olduğunu öğrenen Seren Ay, burada geçirdiği 4 ayı 4 yıl gibi gördüğünü ifade ettiği konuşmasında son bir kez daha kendini şu sözlerle ifade etmeye çalıştı:

"Ben hala haklı olduğumu düşünüyorum. Lina, Can Berkayla olan sohbetime bile dahil olup kavga çıkarttı. O yüzden özellikle de son zamanlarda gerçekten psikolojim hiç iyi değildi. Bana çok zor gelmeye başladı Survivor. Birleşmede sonra oldu, Survivor'u terk etmek istedim. Aslında en büyük korkum buydu ve başıma geldi. Çok üzülerek söylüyorum bunu.

Ben hiç anlaşamadığım insanlarla bir arada olmazdım. Biriyle anlaşamıyorsam oradan uzaklaşıp hemen giderdim. Öyle bir yapım var, sinirlerime aslında hakim olabilen bir kızım ama buradaki şartlar beni çok zorladı. Buradaki herkesin hatalarını yüzlerine vuruyorum, ama sorun değil bunu umursamıyorum.

Size de teşekkür ederim bu şekilde ayrılmak istemezdim. Düelloda elenmek benim için daha iyi olabilirdi. Böylesi biraz kötü oldu benim için. Ama burası bana çok şey kattı. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim.

Evet ilk başlarda çok uyarı almıştım kendime hakim olamadım malesef. Bana göre ufak bir temastı. Sadece çarptım geçtim. Ama uyarı olduğu için ve uyarıyı tekrardan ihlal ettiğim için bu kararınıza saygı duyuyorum.

Keşke olmasaydı, aslında hala inanamıyorum Survivor'un bittiğine. Çokta üzgünüm ama ifade edemiyorum ne hissettiğimi bilmiyorum"