Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Sıcak havalarda ter kokusu tarih oluyor! Sadece 2 malzemeyle muhteşem çözüm

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte ter kokusu problemi de kendisini göstermeye başladı. Sizde geçmek bilmeyen ter kokusu şikayetiyle karşı karşıya kalıyorsanız, sizin için araştırdığımız bu formülü mutlaka denemelisiniz. Yazın en büyük sorunu olan terleme artık bu muhteşem çözümle son buluyor. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 10:56

Zaman zaman hepimiz terleme ve ter kokma şikayetleriyle karşı karşıya kalırız. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan terleme sorunu günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkiliyor. Sizde çok sık terleme ve ter kokma problemlerinden şikayetçiyseniz, doğru yerdesiniz. Sizin için sıcak havalarda ter kokusunu tarihe karıştıracak muhteşem bir çözümle geldik! Ter kokusunu anında giderecek ve uzun süre mis gibi kokmanızı sağlayacak bu formüle bayılacaksınız. Evde sadece 2 malzemeyle hazırlayabileceğiniz oldukça kolay ve etkili bu yöntem vazgeçilmeziniz olacak! Sizde geçmek bilmeyen ter kokusu yaşıyorsanız, bu formüle mutlaka bir şans vermelisiniz. İşte sıcak havalarda ter kokusunu tarihe karıştıracak muhteşem çözüm…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Sıcak havalarda yaşanan ter ve ter kokusu problemlerine karşı evde 2 malzeme ile pratik bir çözüm sunulmaktadır.
Terleme ve ter kokusu özellikle sıcak havalarda artış gösteren yaygın bir sorundur.
Ter, cilt yüzeyindeki bakterilerle temas ettiğinde istenmeyen kokulara neden olur.
Gül suyu, karbonat ve pamuk kullanılarak ter kokusunu gideren doğal bir karışım hazırlanabilir.
Hazırlanan karışım temiz koltuk altlarına uygulandığında 24 saat boyunca ter kokusunu önlediği belirtilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

SICAK HAVALARDA TER KOKUSU TARİH OLUYOR!

Terleme ve ter kokma sorunu her an yaşanabileceği gibi özellikle sıcak havalarda çok daha fazla etkisini artırıyor. Hemen herkesin yaşadığı günlük problemler arasında yer alan terleme ve ter kokma, artık tarih oluyor. Yaz aylarının en büyük sorunu haline gelen ter kokusu, günlük yaşantımızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Terleme, herkesin karşılaşabileceği doğal bir fizyolojik süreç olarak karşımıza çıkar. Vücut ısısını dengelemek için ter bezlerinin sıvı üretmesiyle oluşan terleme ve ter kokusu bazen duş alsak da geçmeyebiliyor. Özellikle yaz aylarının en büyük sorunu haline gelen ter kokusu, sıcak hava, stres, egzersiz ve baharatlı gıda tüketimi gibi birçok farklı nedene bağlı olarak kendini gösterir.

Fakat hareket hali dışında dinlenme halindeyken bile aşırı terleme ‘hiperhidroz’ olarak adlandırılır. Aşırı terleme, enfeksiyon, hormonal değişimler ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Bu noktada normal terlemenin dışında aşırı terleme sorunu göz ardı edilmemelidir. Sizde terleme ve ter kokusu şikayetine doğal ve kalıcı bir çözüm yolu arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Birçok farklı nedene bağlı olarak kendini gösteren terleme ve ter kokma şikâyeti, artık tarih oluyor. Özellikle sıcak havaların ve yaz aylarının en büyük sorunu haline gelen ter kokusu, bireyin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkileyerek, kişisel bakımını zedeleyebilir. Ter kokusuyla baş etmenin en kolay yöntemi kimyasal içerikli parfümler ve deodorantlar olarak gözükse de evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla etkili bir sonuç alabilirsiniz. İşte sıcak havalarda ter kokusunu tarihe karıştıracak muhteşem çözüm…

SADECE 2 MALZEMEYLE TER KOKUSUNA VEDA EDİN!

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücut daha fazla ter üretebiliyor. Tek başına kokusuz olan ter, cilt yüzeyindeki bakterilerle temas ettiğinde istenmeyen kokular ortaya çıkabiliyor. Bu noktada kimyasal deodorant, parfüm ve roll-on gibi ürünlerin aksine doğal ve ekonomik alternatifler tercih ediliyor.

Sizde doğal yöntemlerle terk kokusundan arınmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Duş aldığınız halde hala ter koktuğunuzu düşünüyorsanız ve ne yaparsanız yapın ter kokusunu geçiremiyorsanız, bu formüle mutlaka bir şans vermelisiniz. İşte sıcak havalarda ter kokusunu tarihe karıştıracak muhteşem çözüm…

Malzemeler;

  • Pamuk
  • Gül suyu
  • Karbonat

Hazırlanışı ve uygulanışı;

  • Önce pamuğun üzerine karbonatı dökün.
  • Daha sonra üzerine gül suyunu dökün ve nemlendirin.
  • Hazırladığınız bu pamuğu temiz koltuk altınıza uygulayın.
  • Bu formülü uyguladığınız taktirde 24 saat kadar ter kokusu yaşamayacaksınız.

Bu noktada pamuk kullanmayı tercih etmek istemezseniz, elinizin üzerinde de parmaklarınızı kullanarak bu formülü uygulayabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çok fazla ter kokuyorsanız bu yöntemler tam sizlik! Hem doğal hem mis gibi
Ter kokusunu bastırıyor ama sakın rastgele almayın! İşte tavsiye edilen doğal ürünler
