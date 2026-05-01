Ünlü isimler 1 Mayıs’ı anmayı unutmadı! Emek ve Dayanışma Günü’ne özel mesajlar

22 Nisan 2009’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak resmî bayram ilan edildi. Bu anlamlı gün dolayısıyla birçok ünlü isim de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak 1 Mayıs’a dair duygu ve düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

ÜNLÜLERDEN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJLARI

Kerem Alışık: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bereketi en bol yağmur alın teridir. Temiz ve terli alınları ile çorbasını kaynatan, aşına hiç acı tuz katmadan sıcak yürekleri ve namuslu elleriyle dünyayı omuzlarının üstünde taşıyan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Erol Evgin: Sevgili dostlar, emeğiyle çalışan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kenan Doğulu: Sanattan hayata, üretimden geleceğe dokunan tüm ellerin; dünyayı güzelleştiren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Çağla Şıkel: 1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın önemini hatırladığımız özel bir gün. Tüm emekçilere kutlu olsun.

Mustafa Sandal: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kardeşlerime selam olsun.

Türkan Şoray: Alınteri en kutsal değerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Bekir Aksoy: Emek ve dayanışma, birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı, inanç ve adalet; ülkemizi birbirine bağlayan ve büyük bir inançla ülkemize ve toplumuna fayda sağlayan, sadece kendi çıkarını düşünmeden, adaletli ve doğru çalışan, ailesi için alın teri döken ve aynı zamanda emekçinin hakkının savunan, hakkını alabilmesi için emek harcayan bütün dostlar için bugün bayram olsun inşallah. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

İbrahim Tatlıses: Emek, geleceğin en değerli mirasıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Perihan Savaş: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Esra Erol: Bugün hayatı omuzlayanların günü. Alın teriyle var olanların, emeğiyle dünyayı döndürenlerin günü. Emek veren, üreten, direnen herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Tuba Büyüküstün: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.