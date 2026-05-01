Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2026 kurumsal hayata uygun! Resimli, yazılı, anlamlı ve en güzel kurumsal 1 Mayıs mesajları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları, günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler tarafından sosyal medya başta olmak üzere diğer mecralarda sıkça paylaşılıyor. Alın teriyle, emeğiyle var olmaya çalışan tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Bizde sizler için resimli, yazılı, uzun, kısa, farklı ve yeni 1 Mayıs mesajlarını derledik. Sizde 1 Mayıs İşçi bayramına WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X) gibi platformlardan yapacağınız paylaşımlarla destek verebilirsiniz. Tüm zorluklara rağmen yeniden üretmeye devam eden, yılmadan çalışan emekçilerin önemine vurgu yapan bu özel günde sizde paylaşacağınız mesajlarla karşı tarafı mutlu edebilirsiniz. İşte, Kurumsal 1 Mayıs İşçi bayramı mesajları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2026 kurumsal hayata uygun! Resimli, yazılı, anlamlı ve en güzel kurumsal 1 Mayıs mesajları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 10:20

, işçi haklarının savunulması için ortaya çıkan evrensel bir gündür. Türkiye’nin yanı sıra dünyada 1 Mayıs olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de 2009 yılında resmi tatil olarak kutlanmaya başlayan bu özel günde işçilerin emeği ve gayreti ön plana çıkmaktadır. Bizde alın teriyle hayatın her alanında mücadele eden emekçilerin 1 Mayıs’ının kutlanması için en özel ve anlamlı 1 Mayıs İşçi bayramı mesajlarını bir araya getirdik. İşçiler, daha iyi çalışma koşullarını, eşitlik ilkesini, dayanışmayı ve haklarının savunulmasını hak ediyor. En güzel, anlamlı, yeni, değişik, resimli ve yazılı 1 Mayıs mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun….

KURUMSAL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAM MESAJLARI 2026

"Alın teri ve emeğiyle daha güzel bir geleceğin inşasına katkı sunan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

Dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin gücüne inanıyoruz. Üreten, değer katan ve emeğini esirgemeyen herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

Başarımızın arkasındaki en büyük güç olan çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunar; tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü içtenlikle tebrik ederiz.

Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı bir gelecek dileğiyle; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

"En yüce değer olan emeğin yanındayız. Tüm çalışanların hak ettikleri saygıyı gördüğü, huzur dolu bir çalışma hayatı dileriz. 1 Mayıs kutlu olsun.

Gelecek, dürüstçe harcanan emeklerin üzerinde yükselecektir. Tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramını en kalbi duygularımızla kutlarız.

Toplumsal refahımızın mimarı olan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, sağlık ve başarı dolu bir çalışma ömrü dileriz.

Emek hayattır, dayanışma ise güçtür. Daha aydınlık yarınları hep birlikte inşa etmek dileğiyle. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Bugünün emeği, yarının mirasıdır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışan tüm emekçilerimizin bayramını kutlarız.

Her projenin temelinde, her başarının kalbinde sizin emeğiniz var. Tüm işçi ve emekçi dostlarımızın 1 Mayıs’ını en içten dileklerimizle tebrik ederiz.

Fikirleriyle ilham veren, emeğiyle değer katan tüm ekip arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Emek, en yüce değerdir. Helal kazancın ve dürüst çalışmanın simgesi olan tüm emekçilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Toplumun her kesimine hizmet götüren, gizli kahramanlar olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs bayramını gönülden kutlarız.

Kurum kültürümüzün temel taşı olan 'emek' olgusuna sahip çıkarak; tüm çalışanlarımızla birlikte daha nice başarılara imza atmayı diliyor, bayramınızı kutluyoruz.

ETİKETLER
#çalışanlar
#işçi hakları
#1 Mayıs
#emek ve dayanışma günü
#işçi bayramı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.