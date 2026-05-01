İzmit'te doğal gaz hattı patladı! İş makinesi operatörü bayıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Malta Mahallesi Dünya Bankası Konutları mevkisinde bugün hareketli saatler yaşandı. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları sırasında, kazı yapan bir iş makinesi yanlışlıkla doğal gaz boru hattına zarar verdi. Hasar sonrası borudan şiddetli bir şekilde gaz sızıntısı yükselmeye başladı. Sızıntının başlamasıyla birlikte çevrede kısa süreli bir panik yaşanırken, iş makinesini kullanan operatör çevreye yayılan yoğun gaz kokusundan etkilendi. Operatörün gazın etkisiyle iş makinesinin başında baygınlık geçirdiği bildirildi. Operatörün, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gaz kaçağının devam ettiği bildirilen bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

