Doğal gaz araması yapılacak yer açıklandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Karadeniz'in Bartın açıklarında nisan ayında doğal gaz araması yapılacağını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 19:17

'de son yıllarda ağırlık verilen çalışmalarıyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Konuyla ilgili ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'dan açıklama geldi.

Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirebilmek için 'de doğal gaz sondaj çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. Bayraktar, nisan ayında Bartın açıklarında doğal gaz araması yapacaklarını ifade etti.

Alparslan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim esas hedefimiz, Kızıl Elmamız, Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak. Gabar Petrolü, Sakarya Gaz Sahası’nda yaptıklarımız. Şimdi içeride yaptığımız ve yapacağımız işler var. Mesela, inşallah, yani 24 saatten az bir zaman kaldı. Biz Karadeniz’de Abdülhamid Han gemisiyle yeni bir sondaja başlıyoruz. Yarın sabah 04.00’te inşallah matkap denizde dönmeye başlayacak. Ve yeni bir keşif, Kandıra-2 kuyusunda. Nisan ayında Fatih’le, Eflani dediğimiz Eflani-1 kuyusunu kazacağız. Yani Bartın’ın kuzeyinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyinde, yine denizde. Yani yeni keşiflerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

