Doğal gaz araması yapılacak yer açıklandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

Türkiye'de son yıllarda ağırlık verilen doğal gaz sondaj çalışmalarıyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirebilmek için Karadeniz'de doğal gaz sondaj çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. Bayraktar, nisan ayında Bartın açıklarında doğal gaz araması yapacaklarını ifade etti.

Alparslan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim esas hedefimiz, Kızıl Elmamız, Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak. Gabar Petrolü, Sakarya Gaz Sahası’nda yaptıklarımız. Şimdi içeride yaptığımız ve yapacağımız işler var. Mesela, inşallah, yani 24 saatten az bir zaman kaldı. Biz Karadeniz’de Abdülhamid Han gemisiyle yeni bir sondaja başlıyoruz. Yarın sabah 04.00’te inşallah matkap denizde dönmeye başlayacak. Ve yeni bir keşif, Kandıra-2 kuyusunda. Nisan ayında Fatih’le, Eflani dediğimiz Eflani-1 kuyusunu kazacağız. Yani Bartın’ın kuzeyinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyinde, yine denizde. Yani yeni keşiflerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.