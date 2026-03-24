İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışı kesildi mi? Bakan Bayraktar doluluk oranını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının kesilmediğini belirterek, "İran'dan gaz akışı devam ediyor. Depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu şu anda." dedi.

DOĞAL GAZ AKIŞINDA SIKINTI VAR MI?

Bayraktar, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti" başlıklı haberi yalanlayan Bayraktar, doğal gaz arzında hiçbir sıkıntı olmadığını bildirdi.

