Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş ve ekonomiye etkileri konusunda net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üç saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez'deki savaş gerilimi ve ekonomiye etkileri başta olmak üzere pek çok konuya değindi.

24.03.2026
18:37
24.03.2026
19:41

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.39'da başlayan toplantı 3 saat sürdü. Ardından kameraların karşısına geçen küresel ekonomiyi derinden sarsan savaş ve Türkiye'ye etkilerine değinerek "Türkiye'yi ateş çemberinin dışında tutacağız" vurgusu yaptı. kutlamalarındaki provokatif girişimlere de tepki göstererek "Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan tahrikler gerekli cevabı alacaktır." dedi. Son günlerde kafa karışıklığı oluşturan araçlardaki plaka, ses ve görüntü sistemleri düzenlemesi konusunda İçişleri Bakanlığının mağduriyet oluşturmaması noktasında talimatlandırıldığını da belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Milletimizin ve tüm İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ramazan sevincimize gölge düşürmeye çalışanlara rağmen birbirimizin derdine derman olmanın kalplerimizde sıcaklığını hissettik.

-Rabbimden niyazım bölgemizde silah seslerin duyulmadığı bayramların bayram gibi yaşandığı günlere kavuşturmasıdır. Bayramın 3. günü Katar'dan aldığımız acı haber yüreklerimizi dağlamıştır. Kaza kırım sebebiyle 4'ü Katarlı 7 personel şehit oldu.

NEVRUZ GERGİNLİĞİ

- Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekenleri yapıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan tahrikler gerekli cevabı alacaktır. Türkiye'nin girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye provokatörlerin ve ağababaların gücü yetmeyecektir. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin ufku açık, yarınları aydınlıktır.

- Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak hamdolsun çok iyi hazırlandık. Hürmüz'ün kapalı olması küresel ekonomiyi türbülansa soktu.

SAVAŞIN BEDELİNİ TÜM DÜNYA ÖDÜYOR

-Savaş İsrail'in savaşı olmakla beraber bedelini tüm dünya ödüyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi derhal durdurulmalı. Daha fazla yıkım olmadan, kan dökülmeden küresel ekonomide telafisi yıllar sürecek tahribat oluşmadan diyalog kapısı açılmalıdır.

ARAÇLARDA PLAKA, SES VE GÖRÜNTÜ DÜZENLEMELERİ

- Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka ses ve görüntü sistemleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin uygulama sürecinin mağduriyetler oluşturmaması için dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık.

"PİYASA DALGALANMALARINI TAKİP EDİYORUZ"

-İran kaynaklı piyasa dalgalanmalarını takip ediyoruz. Petrol fiyatlarını yükselten küresel şokun Türkiye'ye yansımaları olmaktadır. Vatandaşlarımızı korumak için eşel mobil gibi uygulamaları devreye alıyoruz. Beklenmedik şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin direnç eşiği en yüksek seviyededir. Türkiye'nin bugünkü seviyelerine gelmesinin temelinde siyasette istikrarın kökleşmesi vardır.Tedbirli, temkinli ve soğukkanlı bir şekilde kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek bu süreci yönetiyoruz. Ülkemizi, bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan araçlarda plaka, ses ve görüntü sistemi düzenlemelerine ilişkin açıklama
