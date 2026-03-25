TGRT Haber
Doğalgaz ve elektrik faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığını ancak jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini söyledi. Bakan Bayraktar, "Doğalgaz ve elektrik faturalarında vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ve elektrik faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 12:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'daki jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini bildirdi. Bakan Bayraktar ayrıca bir soru üzerine "Doğalgaz ve elektrik faturalarında vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Doğalgaz ve elektrik faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı



Bakan Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 'ndaki enerji akışına bağımlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu aktardı.

Doğalgaz ve elektrik faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

'TÜRKİYE'NİN ARZLA TEDARİKLE İLGİLİ SIKINTISI YOK'

Bayraktar, yaşananların enerjide dışa bağımlı ülkeleri etkileyeceğini ancak dünya genelinde yaşanan bir enerji güvenliği sorunu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Enerji ve arz güvenliği, talep güvenliği ve iletim güvenliğiyle alakalı bir konu. Bütün bunlar bir araya gelince enerji güvenliğinden bahsedilir. Şu anda henüz talep tarafında bir kriz gözükmüyor ama ciddi bir arz kısıtı var. Petrolün veya enerjinin güzergahta geçişiyle alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Hürmüz'den dünya petrolünün yüzde 20'si akıyor, bugün akmıyor. Dünyaya sunulan LNG'nin yüzde 20'si bugün artık buradan geçemiyor. Dolayısıyla ciddi bir arz kriziyle baş başayız. Bizim bu bölgeye bağımlılığımız en düşük seviyede. Biz buradan petrol alıyor muyuz? Suudi Arabistan ve Irak bizim iki tedarikçimiz. Toplam tedarikimizin yaklaşık yüzde 15'i gibi bir miktar bu bölgeden alınıyordu. Irak'tan aldığımız petrolün önemli bir kısmı da bu petrol boru hattıyla geliyor."

Doğalgaz ve elektrik faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının düşük seviyede olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10 ile yönetebileceğimiz bir seviyede. Doğal gazda ise herhangi bir doğal gaz alımımız yoktu. LNG'de bizim farklı tedarikçilerimiz var. Özellikle Batı tarafı, ABD ile son yaptığımız anlaşmalar. Şu anda Türkiye'nin arzla, tedarikle alakalı sıkıntısı yok." değerlendirmesinde bulundu.

KonuDetay
BakanlıkEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
BakanBayraktar
KonuTürkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığı
Bağımlılık SeviyesiYüzde 10
DurumYönetilebilir seviyede
Doğalgaz ve elektrik faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin doğal gaz ve petrol açısından depolarda şu anda bir sıkıntı gözükmediğini belirten Bayraktar şunları aktardı:

"Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığı yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede. Türkiye'nin akaryakıtta talep kısıtlaması olmadığını ve arz sorunu bulunmuyor. Ancak jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebilir. Küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyeti vatandaşa yansıtılmıyor."

Doğalgaz ve elektrik faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

SONDAJ GEMİSİ AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın sabah 04.00'te Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Tüm çabalarımız Akkuyu'dan ilk elektriği bu sene üretmek üzerine. Yoğun bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

