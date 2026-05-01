Donald Trump’a suikast girişiminden yeni görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD Columbia Bölge Savcısı Jeanine Ferris Pirro, saldırı ve öncesine ait yeni görüntüleri yayınladı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde saldırgan Cole Tomas Allen’ın saldırıdan bir gün önce Hilton Oteli’nde keşif yaptığı ve saldırı günü güvenlik noktasına doğru koşarak bir ABD Gizli Servis ajanına ateş ettiği görüldü. Ayrıca K9 polis köpeğinin Allen'dan şüphelenip dikkat kesilmesi dikkat çekti. Ancak görevlinin köpeği geri çekmesinden hemen sonra, şüphelinin güvenlikten geçerek saldırıya geçtiği görüldü. Savcı Pirro, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vurulma olayının dost ateşi sonucu meydana geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ofisim, Cole Tomas Allen'ı adalete teslim etmeye yönelik kapsamlı soruşturmayı FBI ile birlikte titizlikle yürütecektir" ifadelerini kullandı.



Özetle