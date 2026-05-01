Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu iki gün önce yaptığı açıklamada, döviz dönüşüm desteğinin 30 Nisan’da sona ereceğini belirterek, desteğin en az bir yıl daha uzatılması gerektiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu'nun yaptığı çağrı sonrası kritik hamle geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Döviz dönüşüm desteği uzatıldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü destekleyen uygulamanın süresini 3 ay uzattı. Döviz dönüşüm desteği 30 Nisan 2026'dan 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik ediyor.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ 3 AY UZATILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü destekleyen uygulamanın süresini 3 ay uzattı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Merkez Bankası, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının süresini 30 Nisan 2026'dan 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu düzenleme, firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik eden destek uygulamasının devamını öngörüyor.