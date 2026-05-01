Milyonlarca emekliye verilen bayram ikramiyesi dolandırıcıların iştahını kabartıyor. İkramiyeler yalnızca emeklilerin değil hırsızların da beklentisi haline geldi. 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiye tutarı ve ödeme takviminin netleşmesiyle harekete geçen suç şebekeleri, "ikramiye farkı" yalanıyla oltalama saldırılarına başladı.

Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı: Mesajdaki sahte linke tıklayanın maaşı çalınıyor

HABERİN ÖZETİ Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı: Mesajdaki sahte linke tıklayanın maaşı çalınıyor Emekli bayram ikramiyeleri, siber dolandırıcıların oltalama saldırıları için kullandığı bir hedef haline gelmiş durumda ve vatandaşlar sahte linkler aracılığıyla kimlik ve banka bilgilerini çaldırarak mağduriyet yaşıyor. Siber dolandırıcılar, 2026 yılı ödeme takvimi netleşince “ikramiye farkı” yalanıyla emeklilere yönelik oltalama saldırılarına hız verdi. Emeklilere gönderilen mesajlarda, “3000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” denilerek sahte sitelere yönlendirme yapılıyor. Sahte sitelerde vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınıyor, hesaplarındaki paralar izi sürülemeyen hesaplara aktarılıyor ve hatta emekliler adına ihtiyaç kredisi çekiliyor. Siber güvenlik uzmanları, hiçbir devlet kurumunun SMS ile şifre istemeyeceğini ve ikramiyelerin başvuru gerektirmeksizin otomatik yattığını belirtiyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda görevli olduğunu belirten kişilere şifre verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

SAHTE E-DEVLET LİNKİNE TIKLAYANIN HESABI BOŞALIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; sistem, emekliye gönderilen “3000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor.

Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor. Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Siber güvenlik uzmanları, “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor.

Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.