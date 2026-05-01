Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı: Mesajdaki sahte linke tıklayanın maaşı çalınıyor

Milyonlarca emekliye verilen bayram ikramiyesi dolandırıcıların iştahını kabartıyor. İkramiyeler yalnızca emeklilerin değil hırsızların da beklentisi haline geldi. 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiye tutarı ve ödeme takviminin netleşmesiyle harekete geçen suç şebekeleri, "ikramiye farkı" yalanıyla oltalama saldırılarına başladı.
Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; sistem, emekliye gönderilen “3000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor.
Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor. Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.
Siber güvenlik uzmanları, “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor.
Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.
|Kurban Bayramı Takvimi
|Tarih
|Arife
|26 Mayıs Salı
|1. Gün
|27 Mayıs Çarşamba
|2. Gün
|28 Mayıs Perşembe
|3. Gün
|29 Mayıs Cuma
|4. Gün
|30 Mayıs Cumartesi