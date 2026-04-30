SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme günleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ödenen bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca emekli için müjdeli haberi verdi. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Özellikle kurbanlık için alışveriş yapacaklar bayram ikramiyesi ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyordu. Bayram ikramiyesi ödemeleri, bayram öncesinde hesaplarda olacak. SGK tarafından açıklanan takvime göre 4A, 4B, 4C’liler ikramiyelerini farklı günlerde alacak. Bakan Işıkhan emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İkramiyelerde herhangi bir artış olmazken öne çekilmesi gündeme geldi. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 erken mi, ne zaman yatacak? İşte, Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklama…
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenen bayram ikramiyesi normal şartlarda bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyordu. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilirken Bakan Işıkhan açıklamasında erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılacağını vurguladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bayram ikramiyesi ödeme takvimi henüz açıklanmadı. 4A, 4B, 4C emeklileri ikramiyelerini tahsis numarasına göre farklı günlerde alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiye ödemeleri toplam 3 gün içerisinde tamamlanmıştı. Bakan Işıkhan’In açıklamalarının ardından ikramiye ödemelerinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı’nda da bayram ikramiyesi tutarı aynı kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında Kurban bayramı ikramiyelerinin ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda ödeneceğini açıkladı.
Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden herhangi bir sigortadan emekli olan 4A, 4B, 4C emeklileri yararlanabilecek. Emeklilik dilekçesini Nisan ayı itibarıyla verenler ve emekli aylığı bağlananlar da ikramiye ödemesinden yararlanabilecek. Emeklilerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular, köy korucuları, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar da ikramiye ödemelerinden yararlanabilecek.