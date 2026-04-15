2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım süreci başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca kişi, bayram öncesinde gerçekleştirilecek ödemelerin tarihine odaklanmış durumda. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olması nedeniyle ikramiyelerin mayıs ayının son haftasından önce hesaplara yatırılması beklenmekte.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kurban Bayramı ikramiyesi zam olacak mı? 4 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeme tarihleri ve olası artış olup olmayacağı merak ediliyor. 2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram ikramiyelerinin Mayıs ayının son haftasından önce hesaplara yatırılması bekleniyor. 2026 Ramazan Bayramı'nda emeklilere 4 bin TL ödeme yapıldı, Kurban Bayramı'nda da aynı miktarın ödenmesi öngörülüyor. Ödemelerin en geç 22 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Emekli aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri ikramiyeden faydalanıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

2026 yılında Ramazan Bayramı döneminde emeklilere 4 bin TL tutarında ödeme yapılmıştı. Aynı uygulamanın Kurban Bayramı’nda da devam etmesi ve bayram ikramiyesi miktarının 4 bin TL olarak hesaplara yatırılması öngörülüyor. Yeni bir zam kararı alınması durumunda tutar resmî duyuru ile kamuoyuna bildirilecek. SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık maaşı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri elde eden vatandaşlar bu ödemeden faydalanıyor. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör mağduru siviller ve hak sahipleri de ikramiye kapsamı içinde bulunuyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ HANGİ TARİHTE YATIRILACAK?

Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk düşüyor. Bayram öncesi hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin en geç 22 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar sonuçlandırılması beklentiler arasında yer almakta. Kesin ödeme takvimi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı resmî açıklamayla netlik kazanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir: