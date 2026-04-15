Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Kurban Bayramı ikramiyesi zam olacak mı? 4 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli ve hak sahibinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için dikkatler SGK’ya yöneldi. 2026 yılı takvimine göre bayram 27 Mayıs tarihinde başlayacak. Ödemelerin bayramdan önce hesaplara aktarılması öngörülürken, tutarın 4 bin TL düzeyinde belirlenmesi bekleniyor. Resmî ödeme takvimi ise SGK’nın yapacağı açıklamayla kesinlik kazanacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesine zam yapılacak mı? 4 bin TL’lik emekli ikramiyesi hangi tarihte yatırılacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kurban Bayramı ikramiyesi zam olacak mı? 4 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 22:49
|
2026 için geri sayım süreci başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca kişi, bayram öncesinde gerçekleştirilecek ödemelerin tarihine odaklanmış durumda. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olması nedeniyle ikramiyelerin mayıs ayının son haftasından önce hesaplara yatırılması beklenmekte.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

2026 yılında Ramazan Bayramı döneminde emeklilere 4 bin TL tutarında ödeme yapılmıştı. Aynı uygulamanın Kurban Bayramı’nda da devam etmesi ve bayram ikramiyesi miktarının 4 bin TL olarak hesaplara yatırılması öngörülüyor. Yeni bir zam kararı alınması durumunda tutar resmî duyuru ile kamuoyuna bildirilecek. ’dan emekli aylığı, yaşlılık maaşı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri elde eden vatandaşlar bu ödemeden faydalanıyor. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör mağduru siviller ve hak sahipleri de ikramiye kapsamı içinde bulunuyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ HANGİ TARİHTE YATIRILACAK?

Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk düşüyor. Bayram öncesi hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin en geç 22 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar sonuçlandırılması beklentiler arasında yer almakta. Kesin ödeme takvimi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı resmî açıklamayla netlik kazanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:

  • Arefe: 26 Mayıs Salı
  • Gün: 27 Mayıs Çarşamba
  • Gün: 28 Mayıs Perşembe
  • Gün: 29 Mayıs Cuma
  • Gün: 30 Mayıs Cumartesi
ETİKETLER
#emekli maaşı
#sgk
#kurban bayramı
#emekli ikramiyesi
#Bayram Ödemesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.