Polise “Vallahi ben sürüyordum” deyip ikna etmeye çalıştı: Kaza başında ilginç diyalog

Gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçta yaptıkları incelemede alkol şişeleri bulunurken, otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kazadan bir süre sonra olay yerine gelen yaşlı çift, aracı kendilerinin kullandığını öne sürdü. Kaçan sürücünün anne ve babası olduğu öğrenilen çift, "Vallahi ben sürüyordum arabayı" diyerek polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı.

