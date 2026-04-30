Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

OpenAI, ChatGPT'de herkesin bildiği popüler bir kelimeyi yasakladı

OpenAI'ın yeni kodlama aracı Codex CLI için sızdırılan sistem yönergelerinde, yapay zekanın fantastik canlılardan bahsetmesini yasaklayan ilginç kurallar ortaya çıktı. Şirket, herkesin bildiği popüler bir kelimeyi yasakladı.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 14:44

OpenAI'ın kodlama aracı Codex CLI için GitHub üzerinde paylaşılan belge, şirketin modellerindeki ilginç bir kuralı gün yüzüne çıkardı. Sızdırılan GPT-5.5 sistem yönergelerine göre, modelin kullanıcılarla iletişim kurarken mitolojik ve fantastik canlılardan söz etmesi kesinlikle istenmiyor.

OpenAI'ın Codex CLI aracı için GitHub'da paylaşılan belgedeki GPT-5.5 sistem yönergeleri, yapay zeka modelinin kullanıcılarla iletişimde mitolojik ve fantastik canlılardan bahsetmesini kesinlikle yasaklıyor.
OpenAI, yapay zekaya, kullanıcı sorgusuyla doğrudan ilgili olmadığı sürece goblinler, gremlinler, rakunlar, troller, ogreler, güvercinler veya diğer hayvanlar ya da fantastik canlılar hakkında konuşmama talimatı verdi.
Bu uyarının yönergenin ilerleyen kısımlarında tekrar edilmesi, geliştirici ekibin fantastik karakterler konusunu ciddiye aldığını gösteriyor.
Yönergede ayrıca modelin klişe ifadeler kullanmaması gerektiği de vurgulanıyor.
Yasağın arkasındaki neden tam olarak bilinmese de, bazı uzmanlar bunun yapay zekanın kelime dağarcığındaki bir takıntıdan kaynaklanabileceğini düşünüyor.
Google çalışanı Barron Roth, GPT-5.5 tabanlı Openclaw araçlarıyla yaptığı sohbet geçmişlerinde, sistemin aynı gün içinde kullanıcılara gönderdiği mesajlara defalarca 'goblin' kelimesini eklediğini gözlemledi.
Roth'a göre ChatGPT, 'goblin' ifadesini 'şey' gibi dolgu sözcüklerin yerine kullanma eğiliminde.
GitHub platformunda yer alan metne göre OpenAI, yapay zekaya şu kesin talimatı vermiş: "Son cevabının tonu kişiliğinle eşleşmelidir. Kullanıcının sorgusuyla kesin ve açık bir şekilde ilgili olmadığı sürece asla goblinler, gremlinler, rakunlar, troller, ogreler, güvercinler veya diğer hayvanlar ya da fantastik canlılar hakkında konuşma."

Aynı yönergenin ilerleyen kısımlarında bu uyarının tekrar edilmesi, ChatGPT'nin geliştirici ekibinin fantastik karakterler konusunu ne kadar ciddiye aldığını kanıtlıyor. Talimatta ayrıca modelin klişe ifadeler kullanmaması gerektiği de vurgulanıyor.

YAPAY ZEKA NEDEN "GOBLİN" KELİMESİNİ SEVİYOR?

Yasağın arkasındaki neden tam olarak bilinmese de, bazı uzmanlar durumun yapay zekanın kelime dağarcığındaki bir takıntıdan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Google çalışanı Barron Roth, GPT-5.5 tabanlı Openclaw araçlarıyla gerçekleştirdiği sohbet geçmişlerini incelediğinde ilginç bir detayla karşılaştı.

Roth, arama kayıtlarının, sistemin aynı gün içinde kullanıcılara gönderdiği mesajlara defalarca "goblin" kelimesini eklediğini belirtti. Roth'un bulgularına göre ChatGPT, "goblin" ifadesini "şey" gibi dolgu sözcüklerin yerine kullanma eğiliminde.

Öte yandan sosyal medyada pek çok kullanıcı, Codex'in geçmişte benzer şekilde anlamsız yerlerde fantastik canlı isimleri kullandığını fark ettiklerini dile getirdi.

