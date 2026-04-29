Yeni Xbox için bellek krizi alarmı: Oyun oynamak dünya için lüks olacak

PROJECT HELİX BELLEK KRİZİNE TAKILABİLİR

Asıl merak konusu ise yeni nesil Xbox. Şirket içinde “Project Helix” kod adıyla geliştirilen konsol, küresel bellek krizinden doğrudan etkilenebilir.

Asha Sharma, bellek tedarikinde yaşanan sıkıntıların yeni konsolun hem fiyatını hem de bulunabilirliğini etkileyeceğini açıkça söyledi. Sharma, “Tüm bunlar bir denklemin parçaları. Bellek maliyetleri fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği etkileyecek. Dünyanın oyun oynadığı yer olmak istediğimizi düşündüğümüzde, bunu da dikkate alacağız. Dolayısıyla şu anda bir lansman takvimi paylaşmaya hazır değiliz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, açıkçası Project Helix için daha önce oluşan “görece uygun fiyatlı yeni Xbox” beklentisini biraz zayıflatıyor.