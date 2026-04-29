Yeni Xbox için bellek krizi alarmı: Oyun oynamak dünya için lüks olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Microsoft’un oyun tarafında taşlar yeniden yerinden oynuyor. Phil Spencer’ın Şubat sonunda emekliye ayrılmasının ardından Xbox’ın başına geçen Asha Sharma, daha ilk haftalarda şirketin yönünü değiştiren kararlarla gündeme geldi.
Sharma’nın ilk dikkat çeken adımı, uzun süredir eleştirilen “This is an Xbox” kampanyasını bitirmek oldu. Bununla da kalınmadı. Microsoft Gaming markası geri plana çekildi, şirket içinde daha net bir “Xbox-first” yapısına geçildi. Bu yeni dönem, Microsoft ofislerinde “Return of Xbox” sloganıyla anlatılıyor.
Xbox tarafındaki bir diğer önemli karar 21 Nisan’da geldi. Game Pass aboneliklerinde indirime gidildi. Ancak bu indirim, oyuncuların pek hoşuna gitmeyebilecek bir değişiklikle birlikte duyuruldu.
Yeni Call of Duty oyunlarının ilk günden Game Pass’e eklenmesi uygulaması kaldırıldı. Artık bu yapımların servise gelmesi için 12 ay beklenmesi gerekecek.
Asıl merak konusu ise yeni nesil Xbox. Şirket içinde “Project Helix” kod adıyla geliştirilen konsol, küresel bellek krizinden doğrudan etkilenebilir.
Asha Sharma, bellek tedarikinde yaşanan sıkıntıların yeni konsolun hem fiyatını hem de bulunabilirliğini etkileyeceğini açıkça söyledi. Sharma, “Tüm bunlar bir denklemin parçaları. Bellek maliyetleri fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği etkileyecek. Dünyanın oyun oynadığı yer olmak istediğimizi düşündüğümüzde, bunu da dikkate alacağız. Dolayısıyla şu anda bir lansman takvimi paylaşmaya hazır değiliz.” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, açıkçası Project Helix için daha önce oluşan “görece uygun fiyatlı yeni Xbox” beklentisini biraz zayıflatıyor.
Sektördeki sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre Project Helix’in fiyatı 1.200 dolara kadar çıkabilir. Bu oldukça yüksek bir seviye. Ancak aynı iddialara göre cihaz, performans tarafında 2.000 ila 3.000 dolarlık oyun bilgisayarlarıyla yarışabilecek.