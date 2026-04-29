Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yeni Xbox için bellek krizi alarmı: Oyun oynamak dünya için lüks olacak

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:14
1
Yeni Xbox için bellek krizi alarmı: Oyun oynamak dünya için lüks olacak

Microsoft’un oyun tarafında taşlar yeniden yerinden oynuyor. Phil Spencer’ın Şubat sonunda emekliye ayrılmasının ardından Xbox’ın başına geçen Asha Sharma, daha ilk haftalarda şirketin yönünü değiştiren kararlarla gündeme geldi.

2
Yeni Xbox için bellek krizi alarmı: Oyun oynamak dünya için lüks olacak

Sharma’nın ilk dikkat çeken adımı, uzun süredir eleştirilen “This is an Xbox” kampanyasını bitirmek oldu. Bununla da kalınmadı. Microsoft Gaming markası geri plana çekildi, şirket içinde daha net bir “Xbox-first” yapısına geçildi. Bu yeni dönem, Microsoft ofislerinde “Return of Xbox” sloganıyla anlatılıyor.

3
Yeni Xbox için bellek krizi alarmı: Oyun oynamak dünya için lüks olacak

GAME PASS’TE İNDİRİM, İÇERİKTE DEĞİŞİM

Xbox tarafındaki bir diğer önemli karar 21 Nisan’da geldi. Game Pass aboneliklerinde indirime gidildi. Ancak bu indirim, oyuncuların pek hoşuna gitmeyebilecek bir değişiklikle birlikte duyuruldu.

Yeni Call of Duty oyunlarının ilk günden Game Pass’e eklenmesi uygulaması kaldırıldı. Artık bu yapımların servise gelmesi için 12 ay beklenmesi gerekecek.

4
Yeni Xbox için bellek krizi alarmı: Oyun oynamak dünya için lüks olacak

PROJECT HELİX BELLEK KRİZİNE TAKILABİLİR

Asıl merak konusu ise yeni nesil Xbox. Şirket içinde “Project Helix” kod adıyla geliştirilen konsol, küresel bellek krizinden doğrudan etkilenebilir.

Asha Sharma, bellek tedarikinde yaşanan sıkıntıların yeni konsolun hem fiyatını hem de bulunabilirliğini etkileyeceğini açıkça söyledi. Sharma, “Tüm bunlar bir denklemin parçaları. Bellek maliyetleri fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği etkileyecek. Dünyanın oyun oynadığı yer olmak istediğimizi düşündüğümüzde, bunu da dikkate alacağız. Dolayısıyla şu anda bir lansman takvimi paylaşmaya hazır değiliz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, açıkçası Project Helix için daha önce oluşan “görece uygun fiyatlı yeni Xbox” beklentisini biraz zayıflatıyor.

5
Yeni Xbox için bellek krizi alarmı: Oyun oynamak dünya için lüks olacak

1.200 DOLAR İDDİASI GÜNDEMDE

Sektördeki sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre Project Helix’in fiyatı 1.200 dolara kadar çıkabilir. Bu oldukça yüksek bir seviye. Ancak aynı iddialara göre cihaz, performans tarafında 2.000 ila 3.000 dolarlık oyun bilgisayarlarıyla yarışabilecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.