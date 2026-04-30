SON DAKİKA!
Uyuyan çocuktan sonra şimdi de uyuyan dede: Kaybolduktan 2 gün sonra dağda bulundu

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu evlerinden 3 kilometre uzakta uyurken bulunmuştu. Çorum’da kaybolan yaşlı adam ise 2 gün sonra dağda uyurken bulundu.

Uyuyan çocuktan sonra şimdi de uyuyan dede: Kaybolduktan 2 gün sonra dağda bulundu
İskilip ilçesi yaşayan 86 yaşındaki Ahmet Sağlam, 2 gün önce gittiği bağdan geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, İskilip Belediyesi ekipleri arama çalışması başlattı.

Uyuyan çocuktan sonra şimdi de uyuyan dede: Kaybolduktan 2 gün sonra dağda bulundu

İskilip'te 2 gün önce bağından dönmeyen 86 yaşındaki Ahmet Sağlam, ekiplerin arama çalışmaları sonucu dağda uyurken bulundu.
Ahmet Sağlam, iki gün önce gittiği bağdan geri dönmedi.
Ailenin ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve İskilip Belediyesi ekipleri arama çalışması başlattı.
Yaşlı adam, 2 gün süren çalışmaların ardından dağda uyurken bulundu.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Ahmet Sağlam hastaneye kaldırıldı.
Akrabası Mürsel Kabalak, Ahmet Sağlam'ın uyandırıldığında kendileriyle konuştuğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Uyuyan çocuktan sonra şimdi de uyuyan dede: Kaybolduktan 2 gün sonra dağda bulundu

DAĞDA UYURKEN BULUNDU

Ekipler tarafından 2 gündür devam eden çalışmalar neticesinde, yaşlı adam dağda uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Uyuyan çocuktan sonra şimdi de uyuyan dede: Kaybolduktan 2 gün sonra dağda bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ahmet Sağlam'ın akrabası Mürsel Kabalak, "Dün bağda yengemle yemek yemişler, yengem eve gitmiş, dayım bağda kalmış. Bağdan ayrıldıktan sonra kaybolmuş. Daha sonra oğlu annesini arayınca, babasının eve gelmediğini öğrenmiş. O gece aramışlar, bulamamışlar. Dün bulunduğu bölgeleri biz aradık ama hiçbir izi yoktu. Bugün de dronla aradılar, önce yanındaki çuvalını bulmuşlar. Daha sonra ben de ayakkabılarını buldum. Ekip de gelip bölgeyi tararken buldu. Yanına gittiğimizde uyuyordu, uyandırdık. Sağlık durumu iyiydi, bizimle konuştular. Sonra ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

