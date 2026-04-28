Diyarbakır'da aranan minik Yazgül'den haber var! 3 kilometre uzaklıkta uyurken bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde; 2,5 yaşındaki Yazgül Kaya’dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 112 Acil Sağlık, güvenlik ekipleri, itfaiye ve AFAD sevk edildi.

HERKES MİNİK YAZGÜL İÇİN SEFERBER OLDU

Kayıp ihbarı üzerine minik çocuk için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler su kanalı ve çevresinde arama yaparken, aile de dört bir yandan Yazgül Kaya’yı bulmak için seferber oldu.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTA UYURKEN BULUNDU

Küçük Yazgül, evlerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir tarlada uyur halde amcası tarafından bulundu. Onun bulunmasıyla birlikte endişeli bekleyiş yerini sevince bıraktı.

Minik Yazgül, tedbir amaçlı olarak ambulansta kontrol altına alındı.