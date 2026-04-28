Kız kardeşinin cansız bedenini kucakladı, bankadan para çekmeye gitti

Hindistan'da akılalmaz bir olay yaşandı. Jeetu Munda adında bir adam, ölen kız kardeşinin banka hesabından para çekmek için mezarı kazdı, kız kardeşinin iskeletini kucakladı ve bankaya gitti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 16:41

'ın Odisha eyaletinde Jeetu Munda adında bir adam, 26 Ocak tarihinde hayatını kaybeden kız kardeşinin hesabından para çekmek istedi. Bu yüzden bankaya gitti. görevlisi, Munda'nın istediği 180 euro'yu ancak hesap sahibini getirirse alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Munda, kız kardeşinin mezarını açtı, iskeletini kucaklayıp bankaya gitti.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde Jeetu Munda adlı bir adam, banka görevlilerinin talebi üzerine ölen kız kardeşinin mezarını kazıp iskeletini bankaya götürerek para çekmeye çalıştı.
Jeetu Munda, kız kardeşinin hesabından para çekmek için bankaya gittiğinde, banka görevlileri hesap sahibini (kız kardeşini) getirmesini söyledi.
Munda, banka görevlilerine kız kardeşinin öldüğünü belirtmesine rağmen, ısrar üzerine mezarı kazıp iskeletini çıkardığını ifade etti.
Patna Polis Karakolu Amiri Kiran Prasad Sahu, Jeetu Munda'nın okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu olduğunu ve yasal mirasçılık veya hesap yetkilisi olma konusunu bilmediğini belirtti.
Banka görevlilerinin, ölen bir kişinin hesabından para çekme prosedürünü Munda'ya anlatmakta başarısız olduğu aktarıldı.
Jeetu Munda'nın kız kardeşine ait iskelet kalıntıları polis gözetiminde yeniden defnedildi.
''ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİM, GETİRMEM İÇİN ISRAR ETTİLER''

Munda açıklamasında, kız kardeşinin adına bankada bulunan parayı çekebilmek için bu yola başvurduğu söyledi. 50 yaşındaki Munda, "Bankaya defalarca gittim. Oradaki görevliler, onun adına yatırılan parayı çekebilmem için hesap sahibini getirmemi söylediler. Onlara öldüğünü söylememe rağmen beni dinlemediler ve onu bankaya getirmemde ısrar ettiler. Bunun üzerine çaresizlikten mezarı kazdım ve ölümünü kanıtlamak için iskeletini çıkardım" dedi.

''OKUMA YAZMA BİLMEYEN KABİLE MENSUBU''

Patna Polis Karakolu Amiri Kiran Prasad Sahu, "Jeetu okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu. Yasal mirasçı ya da hesap yetkilisinin ne olduğunu bilmiyor. Banka görevlileri, ölen bir kişinin hesabından para çekme prosedürünü ona anlatmakta başarısız oldu" açıklamasını yaptı.

YENİDEN DEFNEDİLDİ

Jeetu Munda’nın kız kardeşine ait iskelet kalıntıları da polis gözetiminde yeniden mezarlığa defnedildi.

