Kız kardeşinin cansız bedenini kucakladı, bankadan para çekmeye gitti

Hindistan'ın Odisha eyaletinde Jeetu Munda adında bir adam, 26 Ocak tarihinde hayatını kaybeden kız kardeşinin hesabından para çekmek istedi. Bu yüzden bankaya gitti. Banka görevlisi, Munda'nın istediği 180 euro'yu ancak hesap sahibini getirirse alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Munda, kız kardeşinin mezarını açtı, iskeletini kucaklayıp bankaya gitti.
Munda açıklamasında, kız kardeşinin adına bankada bulunan parayı çekebilmek için bu yola başvurduğu söyledi. 50 yaşındaki Munda, "Bankaya defalarca gittim. Oradaki görevliler, onun adına yatırılan parayı çekebilmem için hesap sahibini getirmemi söylediler. Onlara öldüğünü söylememe rağmen beni dinlemediler ve onu bankaya getirmemde ısrar ettiler. Bunun üzerine çaresizlikten mezarı kazdım ve ölümünü kanıtlamak için iskeletini çıkardım" dedi.
Patna Polis Karakolu Amiri Kiran Prasad Sahu, "Jeetu okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu. Yasal mirasçı ya da hesap yetkilisinin ne olduğunu bilmiyor. Banka görevlileri, ölen bir kişinin hesabından para çekme prosedürünü ona anlatmakta başarısız oldu" açıklamasını yaptı.
Jeetu Munda’nın kız kardeşine ait iskelet kalıntıları da polis gözetiminde yeniden mezarlığa defnedildi.