Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor

İngiltere'de henüz 16 yaşındayken solaryum bağımlısı haline gelen Megan artık tehlikelerin ve risklerin farkında olsa da bu bağımlılığını bırakamıyor. Şimdilerde 19 yaşında olan genç kız koyu tenin kendisine özgüven kazandırdığını öne sürüyor.

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 15:09

İngiltere'de henüz 16 yaşındayken solaryum kullanmaya başlayan Megan zamanla bunu kötü olan bir alışkanlığa çevirdi. Ergenlik sürecinde maruz kaldığı zorbalıktan sonra özgüvenini artırmanın bir yolunun solaryum olduğunu söyleyen Megan şimdilerde solaryumu bir 'zorunluluk' olarak tanımlıyor.

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor

HABERİN ÖZETİ

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor

İngiltere'de zorbalık sonrası özgüvenini artırmak için başladığı solaryum bağımlılığını bir zorunluluk olarak gören Megan, cildinde oluşan değişikliklere rağmen bu alışkanlığından kurtulmakta zorlanıyor.
Megan, 16 yaşında solaryum kullanmaya başlamış ve zamanla bu durumu kötü bir alışkanlığa çevirmiş.
Özgüven sorunlarıyla mücadele etmek için solaryumu bir yol olarak görmüş ve daha koyu bir bronzluğun anında değişim sağladığını belirtmiş.
En yoğun zamanlarında her gün, bazen 30 dakikaya kadar bronzlaşmış ve sonuçları yoğunlaştırmak için bronzlaştırıcı enjeksiyonlar ve kremlerle birleştirmiş.
Yeterince bronzlaşmadığını düşündüğü için mezuniyet balosuna gitmemiş ve modellik dahil birçok iş fırsatını reddetmiş.
Bağımlılığının artmasıyla birlikte yeterince bronzlaşmadığı sürece evden çıkmamaya başlamış.
Vücudunda çok sayıda ben oluştuğunu ve bazılarının şeklinin değiştiğini belirtmiş ancak bu riskleri görmezden gelmiş.
Megan, bronzlaştırıcı iğneleri bıraksa da tamamen bırakma fikrinin hala 'bunaltıcı' olduğunu ifade etmiş.
Bu bağımlılığın kendisini ele geçirdiğini söyleyen Megan, daha koyu bir bronzluğun özgüven sorunlarıyla mücadele etmenin bir yolu olduğunu, değişimin anında gerçekleştiğini anlattı.

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor

''SOLARYUM MORAL KAYNAĞIM''

Kendini daha koyu ve parlak bir tenle görmenin kendisini mutlu ettiğini, moral kaynağı olduğunu söyleyen Megan kısa sürede bağımlısı olduğunu itiraf ediyor. En yoğun zamanlarında her gün, bazen 30 dakikaya kadar bronzlaşıyor. Sonuçları yoğunlaştırmak için sıklıkla bronzlaştırıcı enjeksiyonlar ve kremlerle birleştiriyor.

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor

YARI ZAMANLI SOLARYUMDA ÇALIŞIYOR

Yeterince bronzlaşmadığını düşündüğü için mezuniyet balosuna dahi gitmediğini söyleyen Megan, aynı sebepten modellik de dahil birçok iş fırsatını reddettiğini anlattı. Şimdilerde ise modellik yaptığını, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayınlarda iyi para kazandığını ve solaryum salonunda yarı zamanlı çalıştığını dile getirdi.

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor

''İŞLEVİMİ YERİNE GETİREBİLMEM İÇİN GEREKLİ''

Bağımlılığının giderek daha da artığını ifade eden genç kız, ''Öyle bir noktaya geldim ki, yeterince bronzlaşmadığım sürece evden çıkmıyordum. Artık mesele güzel görünmek bile değildi, sanki sadece işlevimi yerine getirebilmek için gerekli bir şey gibiydi'' dedi.

''BAĞIMLILIK BENİ ELE GEÇİRDİ''

Vücudunda çok sayıda ben oluştuğunu bunlardan bazılarının şeklinin değiştiğini söyleyen Megan artık zararın görmezden gelmenin giderek zorlaştığını söyledi. Megan, ''Benler ortaya çıkıyor, kayboluyor ve şekil değiştiriyordu, ama o zamanlar umurumda değildi çünkü bağımlılığa o kadar kapılmıştım ki. Risklerden hiç korkmuyordum; bağımlılık beni tamamen ele geçirmişti'' dedi.

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor

''BIRAKMA FİKRİ BUNALTICI''

The Mirror'ın haberine göre, son zamanlarda biraz daha kontrol kazanmaya başladığını söyleyen Megan, korkularına rağmen henüz tıbbi yardım almadığını itiraf etti. Yine de bu bağımlılığından kurtulmak adına harekete geçtiğini bronzlaştırıcı iğneleri bıraktığını söyledi. Fakat tamamen bırakma fikrinin hala 'bunaltıcı' olduğunu ifade etti.

Bronzlaşma bağımlısı her gün solaryumda! Tehlikenin farkında ama vazgeçemiyor

''İNCİTİCİ YORUMLAR ALDIM''

Deneyimini paylaşmanın duygusal açıdan zor olduğunu söyleyen Megan, ''Çok incitici yorumlar'' aldığını, bunun başlangıçta kendisini kötü etkilediğini artık ise görmezden geldiğini söyledi. İnsanların bronzlaşma bağımlılığına inanmadığını, gerçek olmadığını düşündüklerini belirten genç kız, ''Bir gün bırakacağım, ama zaman alacak'' dedi.

