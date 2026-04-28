Meteoroloji’den İstanbullulara kötü haber! Havaların ısınmasını beklerken donabilirsiniz

Nisan ayı sona ererken, kısmen parlayan güneş pek çok kişiyi sevince boğmuştu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklama ile havaların ısınmasını bekleyenlere kötü haber verdi. Kuzey kesimlerden gelen soğuk havayla birlikte Türkiye’nin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini söyleyen Macit, özellikle İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına yönelik oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macit, önümüzdeki günlerde ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. Uzman isim ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir’de beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin verileri paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
Çarşamba ve perşembe günleri yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağışlar aralıklarla devam edecek.
Cuma gününden itibaren kuzey kesimlerden soğuk havayla birlikte yeni bir yağışlı hava dalgası ülkeye giriş yapacak.
Cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm yurtta aralıklarla yağmur, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalarak hafta sonunda ve pazartesi, salı günleri mevsim normallerinin altına inecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de de hava sıcaklıklarının düşmesi ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun doğusunda yükseklerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Ülke genelinde beklenen yağışlara ilişkin bilgiler veren Macit, yaptıkları son değerlendirmelere göre çarşamba ve perşembe günü yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti. Cuma gününden itibaren yağışların etkisini göstermesini beklediklerini belirten Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklediğimiz yağışlara ilave olarak, cuma günü, kuzey kesimlerden soğuk havayla birlikte, yurdumuzun yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz.

HAFTA SONU ETKİSİNİ ARTIRACAK

Cuma, cumartesi ve pazar günü, tüm yurtta aralıklarla beklediğimiz yağışların, yağmur ve sağanak şeklinde, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde, özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde de, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı da cuma günü, kuzey ve batı kesimlerden başlayarak, hissedilir derecede azalarak, yurt genelinde hafta sonunda ve pazartesi, salı günü mevsim normallerinin altına ineceğini tahmin ediyoruz.

Özellikle yağışların ve soğuk havanın oluşturacağı olumsuzluklara karşı, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum. Bir de, Doğu Anadolu'nun doğusunda yükseklerde çığ tehlikesi devam ediyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz."

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

Üç büyükşehir için beklenen hava tahminlerine değinen Macit,

"İstanbul'da cuma gününden itibaren aralıklı sağanak yağışlar devam ediyor. Hava sıcaklığı 17-18 derece ama hafta sonunda bu sıcaklıkların 12-13 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz.

Ankara'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren yağışın başlamasını, hafta sonu ve pazartesi günü de yağışın devam etmesini bekliyoruz. Ankara'da da hava sıcaklığının 18-19 derecelerden 10 derecenin altına kadar düşeceğini tahmin ediyoruz.

İzmir'de de yağışlar var. Cuma gününden itibaren başlıyor sağanak ve gök gürültülü sağanak . İzmir'de de hava sıcaklığının azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

