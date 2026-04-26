Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor: İstanbul için de saat verildi

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Marmara’da ise bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesi öngörülüyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 10:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel raporunu yayımladı. MGM'nin değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen yağışlı ve bulutlu hava durumu hakkında bilgi verdi.
İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.
Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ riski sürüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Gece saatlerinden sonra Marmara'da rüzgarın kuvvetini artırarak 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İşte MGM'nin şiddetli yağış nedeniyle sarı kodla uyardığı iller;

  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • Mardin
  • Siirt
  • Şanlıurfa
  • Batman
  • Şırnak
ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski sürüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR MARMARA'YI UÇURACAK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege’de ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gece saatlerinden sonra Marmara’da rüzgarın kuvvetini artırarak 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

26 NİSAN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ETİKETLER
#hava durumu
#kuvvetli yağış
#Çığ Riski
#Rüzgar Uyarısı
#Mgm Uyarıyor
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.