Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. MGM'nin değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor: İstanbul için de saat verildi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen yağışlı ve bulutlu hava durumu hakkında bilgi verdi. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ riski sürüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra Marmara'da rüzgarın kuvvetini artırarak 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İşte MGM'nin şiddetli yağış nedeniyle sarı kodla uyardığı iller;

Diyarbakır

Elazığ

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Batman

Şırnak

ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski sürüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR MARMARA'YI UÇURACAK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege’de ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gece saatlerinden sonra Marmara’da rüzgarın kuvvetini artırarak 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

26 NİSAN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık (°C) Hava Durumu ÇANAKKALE 24 Parçalı ve az bulutlu EDİRNE 26 Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 23 Parçalı ve az bulutlu SAKARYA 25 Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Durum ADANA 30°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık (°C) Hava Durumu BOLU 23 Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 24 Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU 22 Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 17 Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.