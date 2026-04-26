Güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Nisan 2026 piyasalarda son durum

Altın fiyatlarında ABD-İsrail-İran savaşının etkisiyle hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar pazar günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 26 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.708,82 dolar
Satış: 4.709,39 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.192,66 TL
Satış: 6.223,59 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.148 TL
Satış: 44.607 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.420,54 TL
Satış: 44.283,78 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.142 TL
Satış: 22.372 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.081 TL
Satış: 11.206 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.814,23 TL
Satış: 6.815,04 TL