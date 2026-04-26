Sosyal medyadan duyuru yapıp bedava dağıttı! Poşetini alan o adrese koştu!

Alanya’nın güneşli bahçelerinde bir dönem köylünün "sarı altını" olan yeni dünya, şimdilerde tropikal meyvelerin gölgesinde unutulmanın burukluğunu yaşıyor.

Eskiden pazarın gözdesiyken şimdilerde toplama maliyeti bile karşılanamayan binlerce meyvenin dalında çürümesine gönlü razı olmayan Recep Erdoğan, sosyal medyadan tüm şehre 'bahçem sizin' çağrısı yaptı.

Bu çağrıyı duyan ve poşetini kaptığı gibi bahçeye koşan vatandaşlar, hem nesli tehlikeye giren bu eşsiz lezzeti kurtarıyor hem de yerel bir mirasın ziyan olmamasının sevincini paylaşıyor.

İşte "Helali hoş olsun" nidasıyla kapılarını herkese açan bir üreticinin, sapsarı bereketinin gönülleri ısıtan hikayesi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Recep Erdoğan, bahçesinde yetişen ve halk arasında 'Malta eriği', 'yeni dünya ve 'muşmula' olarak bilinen meyveye talep olmayınca sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Son yıllarda tropikal meyvelerin gölgesinde kalan yeni dünya meyvesinin dalında israf olmasını istemeyen Erdoğan, herkesi bahçesine davet etti.

AVOKADO GELDİ MERTLİK BOZULDU 

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde ikamet eden Recep Erdoğan, bölgede özellikle avokado başta olmak üzere tropikal meyve üretiminin artmasıyla birlikte yeni dünya meyvesine olan ilginin ciddi şekilde azaldığını söyledi. 

ARTIK GEREKEN DEĞERİ GÖRMÜYOR 

Bir dönem köylünün önemli geçim kaynaklarından biri olan yeni dünyanın artık yeterli değeri görmediğini belirten Erdoğan, ürünlerin bir kısmının dalında kaldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI 

Bahçesindeki meyvelerin ziyan olmasına gönlünün razı olmadığını dile getiren Erdoğan, çareyi vatandaşlara ücretsiz dağıtmakta buldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından çok sayıda kişi bahçeye gelerek meyve topladı.

Erdoğan, "Alanya bölgesinde eskiden yeni dünya köylünün geçim kaynağıydı. Alınıp satılıyordu ve çok kıymetliydi. Bu yıllarda avokado ve diğer meyveler çoğalınca yeni dünya ikinci planda kaldı. Yeni dünya ağacın başında kalıyor, toplamaz isek kuruyor ve kuşlar yiyor. Ben de sosyal medya üzerinden vatandaşlar gelip toplasınlar diye paylaşımda bulundum. Vatandaşlar geldiler, 2 gündür ağaçlardan toplayıp götürüyorlar. 

TOPLAMASI MALİYETLİNİ KARŞILAMIYOR 

Toplaması maliyetini karşılamıyor, bu yüzden toplamaya gerek duymuyoruz. Vatandaşların gelmesini bekliyoruz. Helal olsun" dedi.

Bahçeye gelip yeni dünya meyvesini toplayan Mehmet Ali Ateş, "Bahçede meyveyi toplayan yiyen yokmuş. Recep abi sosyal medyadan canlı yayın yaptı kimse yemiyor diye. Bahçede kalmasın insanların kursağından geçsin diye biz de toplayıp yiyoruz. Bütün her yer yeni dünya ile dolu" dedi.

