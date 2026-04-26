Sosyal medyadan duyuru yapıp bedava dağıttı! Poşetini alan o adrese koştu!

Alanya’nın güneşli bahçelerinde bir dönem köylünün "sarı altını" olan yeni dünya, şimdilerde tropikal meyvelerin gölgesinde unutulmanın burukluğunu yaşıyor.

Eskiden pazarın gözdesiyken şimdilerde toplama maliyeti bile karşılanamayan binlerce meyvenin dalında çürümesine gönlü razı olmayan Recep Erdoğan, sosyal medyadan tüm şehre 'bahçem sizin' çağrısı yaptı.

Bu çağrıyı duyan ve poşetini kaptığı gibi bahçeye koşan vatandaşlar, hem nesli tehlikeye giren bu eşsiz lezzeti kurtarıyor hem de yerel bir mirasın ziyan olmamasının sevincini paylaşıyor.

İşte "Helali hoş olsun" nidasıyla kapılarını herkese açan bir üreticinin, sapsarı bereketinin gönülleri ısıtan hikayesi...