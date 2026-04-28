Meteoroloji gün vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bahar havasına mola

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Nisan Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağış beklenirken, diğer illerde güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik beklenmediği belirtildi.
Meteoroloji cuma günü ise alarm verdi. Bir süre güneşli günler bahar havası yaşatacak, cuma gününden itibaren ise kuvvetli sağanak tüm yurdu esir alacak. Sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (En Düşük/En Yüksek)
|Hava Durumu
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|- / 19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|EDİRNE
|- / 22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|- / 16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SAKARYA
|- / 18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|EGE
|A.KARAHİSAR
|- / 20°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DENİZLİ
|- / 27°C
|Parçalı bulutlu
|İZMİR
|- / 25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|- / 25°C
|Parçalı bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|- / 27°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|- / 27°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|- / 24°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|- / 24°C
|Parçalı bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|- / 19°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ÇANKIRI
|- / 21°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|ESKİŞEHİR
|- / 20°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|KONYA
|- / 21°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|- / 17°C
|Parçalı bulutlu
|DÜZCE
|- / 18°C
|Parçalı bulutlu
|KASTAMONU
|- / 19°C
|Parçalı bulutlu
|ZONGULDAK
|- / 13°C
|Parçalı bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|- / 21°C
|Parçalı bulutlu
|RİZE
|- / 14°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|SAMSUN
|- / 14°C
|Parçalı bulutlu
|TRABZON
|- / 13°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|- / 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|- / 14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|- / 22°C
|Parçalı bulutlu
|VAN
|- / 14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|- / 23°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|MARDİN
|- / 21°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|- / 22°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|- / 26°C
|Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
