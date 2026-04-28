Meteoroloji gün vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bahar havasına mola

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede yurdun büyük kısmında güneş açacağı bildirilirken, bazı iller için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Güneşli havaya rağmen sıcaklıkların da azalacağı belirtildi. İşte 28 Nisan Salı güncel hava durumu...

Genel Müdürlüğü 28 Nisan Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağış beklenirken, diğer illerde güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan Salı günü için hava tahmin raporunu yayımlayarak bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısında bulunurken, cuma günü için de kuvvetli sağanak ve sıcaklık düşüşü beklendiğini bildirdi.
28 Nisan Salı günü Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Diğer illerde güneşli hava hakim olacak.
Hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer bölgelerde büyük bir değişiklik beklenmiyor.
Cuma gününden itibaren ise kuvvetli sağanak tüm yurdu etkisi altına alacak ve sıcaklıklar düşecek.
CUMA GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji cuma günü ise alarm verdi. Bir süre güneşli günler bahar havası yaşatacak, cuma gününden itibaren ise kuvvetli sağanak tüm yurdu esir alacak. Sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek.

28 NİSAN 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (En Düşük/En Yüksek)Hava Durumu
MARMARAÇANAKKALE- / 19°CParçalı ve az bulutlu
EDİRNE- / 22°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL- / 16°CParçalı ve az bulutlu
SAKARYA- / 18°CParçalı ve az bulutlu
EGEA.KARAHİSAR- / 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ- / 27°CParçalı bulutlu
İZMİR- / 25°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA- / 25°CParçalı bulutlu
AKDENİZADANA- / 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA- / 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR- / 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY- / 24°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA- / 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI- / 21°CParçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR- / 20°CParçalı zamanla çok bulutlu
KONYA- / 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLU- / 17°CParçalı bulutlu
DÜZCE- / 18°CParçalı bulutlu
KASTAMONU- / 19°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK- / 13°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA- / 21°CParçalı bulutlu
RİZE- / 14°CParçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN- / 14°CParçalı bulutlu
TRABZON- / 13°CParçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLUERZURUM- / 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS- / 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA- / 22°CParçalı bulutlu
VAN- / 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR- / 23°CParçalı zamanla çok bulutlu
MARDİN- / 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT- / 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA- / 26°CParçalı bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

