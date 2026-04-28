Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Nisan Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağış beklenirken, diğer illerde güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji gün vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bahar havasına mola Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan Salı günü için hava tahmin raporunu yayımlayarak bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısında bulunurken, cuma günü için de kuvvetli sağanak ve sıcaklık düşüşü beklendiğini bildirdi. 28 Nisan Salı günü Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde güneşli hava hakim olacak. Hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer bölgelerde büyük bir değişiklik beklenmiyor. Cuma gününden itibaren ise kuvvetli sağanak tüm yurdu etkisi altına alacak ve sıcaklıklar düşecek.

CUMA GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji cuma günü ise alarm verdi. Bir süre güneşli günler bahar havası yaşatacak, cuma gününden itibaren ise kuvvetli sağanak tüm yurdu esir alacak. Sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek.

28 NİSAN 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık (En Düşük/En Yüksek) Hava Durumu MARMARA ÇANAKKALE - / 19°C Parçalı ve az bulutlu EDİRNE - / 22°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL - / 16°C Parçalı ve az bulutlu SAKARYA - / 18°C Parçalı ve az bulutlu EGE A.KARAHİSAR - / 20°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ - / 27°C Parçalı bulutlu İZMİR - / 25°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA - / 25°C Parçalı bulutlu AKDENİZ ADANA - / 27°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA - / 27°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR - / 24°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY - / 24°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA - / 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI - / 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu ESKİŞEHİR - / 20°C Parçalı zamanla çok bulutlu KONYA - / 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU - / 17°C Parçalı bulutlu DÜZCE - / 18°C Parçalı bulutlu KASTAMONU - / 19°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK - / 13°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - / 21°C Parçalı bulutlu RİZE - / 14°C Parçalı yer yer çok bulutlu SAMSUN - / 14°C Parçalı bulutlu TRABZON - / 13°C Parçalı yer yer çok bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM - / 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KARS - / 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA - / 22°C Parçalı bulutlu VAN - / 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - / 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu MARDİN - / 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT - / 22°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA - / 26°C Parçalı bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu