Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Akaryakıtta yeni dönem: Fiyat şeffaflığı korunacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründeki promosyon uygulamalarında yapılan yeni düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını belirtti. Tüketicileri yanıltan kampanyalara izin verilmeyeceğini vurgulayan Mustafa Yılmaz, "Promosyon rekabeti fiyatların önüne geçemez. İndirimler ve karmaşık kampanyalar piyasaya zarar veriyor" diye konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Akaryakıtta yeni dönem: Fiyat şeffaflığı korunacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 07:23

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründeki promosyon uygulamaları, atıktan gaz üretimi, enerji depolama yatırımları ve karbon piyasasındaki gelişmelerle ilgili önemli düzenlemeler ve açıklamalar yaptı.
Akaryakıt sektöründe tüketicinin gerçek maliyeti net görmesi ve fiyat şeffaflığının korunması amacıyla promosyon düzenlemeleri yapıldı.
Biyometan düzenlemesiyle tarımsal, hayvansal ve belediye atıklarından elde edilen gazın sisteme dahil edilmesi planlanıyor.
Yenilenebilir enerjide sürekliliğin sağlanması için depolama yatırımları hızlandırılıyor ve bu yatırımlarla doğalgaz ithalatının azaltılması hedefleniyor.
Türkiye'nin karbon piyasasında aktif rol alacağı ve kurulması planlanan Emisyon Ticaret Sistemi çerçevesinde EPDK'nın gözetim ve denetim görevini üstleneceği belirtildi.
LPG sektöründe aracı zincirlerini azaltmak ve depolama altyapısına erişimi kolaylaştırmak amacıyla dağıtıcılar arası ticaretin tek yönlü hale getirilmesi ve depolama tesislerindeki boş kapasite zorunluluğu gibi düzenlemeler yapıldı.
TÜKETİCİYİ YANILTAN KAMPANYALARA İZİN YOK

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'a konuşan Mustafa Yılmaz, promosyonların rekabetin tamamlayıcı faktörü olduğuna dikkat çekerek vatandaşları yanıltan kampanyalara müsaade edilmeyeceğini belirtti. Yılmaz, "Promosyonlar fiyatın önüne geçemez. Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalar piyasa işleyişine zarar veriyor." dedi.

ALIŞVERİŞ PUANLARI AKARYAKITTA KULLANILABİLECEK

Yeni düzenlemede ücretsiz ve indirimli akaryakıt ile LPG uygulamalarının süreceğini aktaran EPDK Başkanı, "Alışveriş puanı gibi kazanımlar farklı alanlarda kullanılabilecek. Ancak sunulan faydalardan en az biri mutlaka ücretsiz ya da indirimli akaryakıt veya LPG olacak. Tüketicinin gerçek maliyeti net şekilde görmesi gerekiyor. Rekabet şeffaf fiyat üzerinden yapılmalı” diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye genelinde 12 bin 600’ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini kaydetti.

BİYOMETAN GAZ, DOĞAL GAZ İTHALATINI AZALTACAK

Enerji politikalarında yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Yılmaz, biyometan düzenlemesiyle tarımsal, hayvansal ve belediye atıklarından elde edilen gazın sisteme dahil edileceğini açıkladı. Yılmaz, “Mevzuatta yapılacak değişiklikle biyometan doğal gaz tanımına eklenecek. İlk etapta yıllık 1,5-2 milyar metreküp, orta vadede ise 3 ila 5 milyar metreküp üretim mümkün. Bu kaynak devreye girdiğinde hem ithalat azalacak hem çevresel kazanım sağlanacak” diye konuştu.

DEPOLAMA YATIRIMLARINA HIZ VERİLDİ

Yenilenebilir enerjide sürekliliğin sağlanması için depolamanın kritik olduğunu dile getiren Yılmaz, “33 bin MW kapasite tahsisi yapıldı. Bu kapasitenin 2.100 megavatlık kısmında yatırımlar başladı. 208 megavat ise devrede. Yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek. Toplam yatırım büyüklüğü işletmede olan 166 milyon dolarlık yatırımın yanında 2 milyar dolarlık yatırım sahada inşa hâlinde ve yaklaşık 35 milyar dolarlık yatırımda izin ve onay sürecinde işlemleri de devam ediyor. Depolamalı RES-GES’lerde ön lisans verdiğimiz 19, termik kaynaklı küçüklü büyüklü 45, elektrik araçlar için verilen şarj ağı işletmeci lisansı olarak da 29 adet lisansı iptal ettik. Bizimle koşanın elinden tutarız, ağırdan alan yarış dışı kalır” ifadelerini kullandı.

"KARBON PİYASASINDA ERKEN KONUMLANAN AVANTAJI YAKALAR"

Yılmaz, enerji piyasalarında karbon ticaretinin öneminin arttığına dikkati çekerek küresel karbon piyasasının hızla büyüdüğünü vurguladı.

Türkiye’de kurulması planlanan Emisyon Ticaret Sistemi çerçevesinde EPDK’nın gözetim ve denetim görevini üstleneceğini ifade eden Yılmaz, “Karbon kredileri, ikincil piyasalardaki el değiştirmeler de düşünülünce yaklaşık 800 milyar dolarlık yepyeni bir piyasa mevcut. Önümüzdeki 10 yılda 8-10 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye burada aktif rol alacak. Bu büyüklükte ve hızla gelişen bir piyasada erken konumlanan ülkeler; hem finansal kaynaklara erişim hem de sanayilerinin dönüşümünü daha düşük maliyetle gerçekleştirme avantajı elde ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE LPG'DE DÜNYANIN SAYILI PAZARLARINDAN"

LPG sektörüne ilişkin önemli düzenlemeler yaptıklarını da belirten Mustafa Yılmaz, Türkiye’nin bu alanda dünyanın sayılı pazarlarından biri olduğunu vurguladı. Sektörün önünü açacak adımlar atmaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz şunları söyledi:

“Yeni düzenlemeyle daha önce serbest olan dağıtıcılar arası ticaret tek yönlü hâle geldi. LPG dağıtıcılarının artık birbirlerinden toptan ürün satın alabilecek ancak bu ürünü başka bir dağıtıcıya yeniden satamayacak. Bu adım ile piyasadaki aracı zincirlerini azaltmayı hedefliyoruz.

Depolama tarafında da önemli değişiklikler yaptık. Depolama lisansı sahiplerinin tesislerinde boş kapasite bulunması hâlinde taleplerin karşılanması zorunlu olacak ve sunulan hizmetler belirlenen tarifelere tabi olacak. Yeni LPG İzleme Sistemi ile de satış ve depolama bildirimleri dijital ortamda takip edilecek. Bu sayede LPG hareketlerini anlık izleyebileceğiz ve muhtemel usulsüzlüklerin önüne geçeceğiz. Bu düzenlemeyle depolama altyapısına erişimin kolaylaştırılması ve rekabetin artırılması amaçlanıyor.”

ETİKETLER
#epdk
#Enerji Depolama
#Biyometan
#Karbon Piyasası
#Akaryakıt Promosyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.