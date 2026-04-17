Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Fosil yakıt krizi dünyayı etkilerken Türkiye, bataryalı enerji depolamada Avrupa ülkelerini solladı

İklim alanında çalışmalar yürüten düşünce kuruluşu Ember, Türkiye'nin batarya depolama kapasitesi onaylarında Almanya ve İtalya gibi ülkeleri açık ara geride bıraktığını bildirdi. Türkiye'de 33,3 gigawatt kapasite onaylanırken, rüzgar ile güneş enerjisine yönelik hedefler katlanarak artmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 14:00

İklim odaklı düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, elektrik şebekesini desteklemek amacıyla batarya projelerini Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çok daha fazla onayladı. 2022 yılından itibaren Türkiye'de 33 gigawattın üzerinde batarya kapasitesine onay verildiği bildirildi. Almanya ile İtalya gibi Avrupa ülkelerinde toplam planlanan ve faaliyette olan kapasite ise 12-13 gigawatt seviyesinde kaldı.

0:00 142
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, elektrik şebekesini desteklemek amacıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çok daha fazla batarya projesi onayladı.
2022 yılından itibaren Türkiye'de 33 gigawattın üzerinde batarya kapasitesine onay verildiği bildirildi.
Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde toplam planlanan ve faaliyette olan kapasite 12-13 gigawatt seviyesinde kaldı.
Ülkemizdeki projelere gösterilen yoğun ilginin arkasında, depolama tesisi kuran yenilenebilir enerji santrallerine şebeke erişimi önceliği tanıyan 2022 tarihli mevzuat yatıyor.
Türkiye'deki projelerin onaylanma oranı, mevcut rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 83'üne denk geliyor.
Güneş enerjisi ve batarya maliyetlerinin son on yılda yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığı belirtiliyor.
Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Cop31 iklim zirvesi öncesinde Türkiye'nin politika tercihlerinin önemli bir yatırım sinyali oluşturduğu vurgulanıyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Bataryalar, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi hava koşullarına bağlı teknolojilerinin verimliliğini artırıyor. Enerji depolama sistemleri, güneşin açmadığı veya rüzgarın esmediği anlarda elektriği serbest bırakarak fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltıyor. Avrupa'daki enerji uzmanları, kirliliği düşürmek ve dışa bağımlılığı bitirmek adına şebekelere daha fazla yatırım yapılması yönünde çağrı yapıyor.

İran savaşının tetiklediği fosil yakıt krizi sonrasında bu tür atılımlar çok daha acil hale geldi.

Ülkemizdeki projelere gösterilen yoğun ilginin arkasında, depolama tesisi kuran yenilenebilir enerji santrallerine şebeke erişimi önceliği tanıyan 2022 tarihli mevzuat yatıyor. Raporda aktarılan detaylara göre, 221 gigawattlık başvurunun 33 gigawattlık kısmına onay çıktı. Bu da mevcut rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 83'üne denk geliyor. Romanya, bu oranın daha yüksek olduğu tek AB ülkesi.

ÜlkeOnaylanmış veya Planlanmış Batarya Depolama Kapasitesi (GW)
Türkiye33,3
İtalya13,5
Almanya12,0
Büyük Britanya8,4
İspanya3,7
Yunanistan3,5

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden enerji araştırmacısı Greg Nemet, güneş enerjisi ve batarya maliyetlerinin son on yılda yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığına dikkat çekiyor. Nemet ucuzlayan teknolojilerin güvenilir bir enerji sistemi kurmak için muazzam bir fırsat doğurduğunu ve Türkiye gibi ülkelerin de sunulan avantajdan en iyi şekilde yararlandığını ifade ediyor.

KASIM AYINDAKİ COP31 ZİRVESİ ÖNCESİ ÖNEMLİ TABLO

Kasım ayında Antalya’nın ev sahipliği yapacağı Cop31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürerken, raporun yazarı ve Ember analisti Ufuk Alparslan önemli değerlendirmeler paylaştı. Alparslan, Türkiye’deki politika tercihlerinin Avrupalı rakipleri geride bırakan bir yatırım sinyali oluşturduğunu vurguladı.

Analiste göre planlanan projeler hayata geçerse, Türkiye yeni ve temiz bir bölgesel enerji merkezinin belkemiği olacak.

Elektriğinin beşte birini rüzgar ve güneşten üreten Türkiye, Orta Doğu ile Orta Asya ülkelerinin oldukça ilerisinde yer alıyor. Diğer taraftan kömür desteklenmeye devam ediyor; öyle ki geçen yılki elektrik üretiminin yüzde 34’ü kömürden sağlandı.

ETİKETLER
#iklim değişikliği
#yenilenebilir enerji
#Enerji Politikası
#Batarya Depolama Sistemi
#Türkiye Enerji
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.