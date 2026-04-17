İklim odaklı düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, elektrik şebekesini desteklemek amacıyla batarya projelerini Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çok daha fazla onayladı. 2022 yılından itibaren Türkiye'de 33 gigawattın üzerinde batarya kapasitesine onay verildiği bildirildi. Almanya ile İtalya gibi Avrupa ülkelerinde toplam planlanan ve faaliyette olan kapasite ise 12-13 gigawatt seviyesinde kaldı.

Fosil yakıt krizi dünyayı etkilerken Türkiye, bataryalı enerji depolamada Avrupa ülkelerini solladı

HABERİN ÖZETİ Fosil yakıt krizi dünyayı etkilerken Türkiye, bataryalı enerji depolamada Avrupa ülkelerini solladı Türkiye, elektrik şebekesini desteklemek amacıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çok daha fazla batarya projesi onayladı. 2022 yılından itibaren Türkiye'de 33 gigawattın üzerinde batarya kapasitesine onay verildiği bildirildi. Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde toplam planlanan ve faaliyette olan kapasite 12-13 gigawatt seviyesinde kaldı. Ülkemizdeki projelere gösterilen yoğun ilginin arkasında, depolama tesisi kuran yenilenebilir enerji santrallerine şebeke erişimi önceliği tanıyan 2022 tarihli mevzuat yatıyor. Türkiye'deki projelerin onaylanma oranı, mevcut rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 83'üne denk geliyor. Güneş enerjisi ve batarya maliyetlerinin son on yılda yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığı belirtiliyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Cop31 iklim zirvesi öncesinde Türkiye'nin politika tercihlerinin önemli bir yatırım sinyali oluşturduğu vurgulanıyor.

Bataryalar, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi hava koşullarına bağlı yenilenebilir enerji teknolojilerinin verimliliğini artırıyor. Enerji depolama sistemleri, güneşin açmadığı veya rüzgarın esmediği anlarda elektriği serbest bırakarak fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltıyor. Avrupa'daki enerji uzmanları, kirliliği düşürmek ve dışa bağımlılığı bitirmek adına şebekelere daha fazla yatırım yapılması yönünde çağrı yapıyor.

İran savaşının tetiklediği fosil yakıt krizi sonrasında bu tür atılımlar çok daha acil hale geldi.

Ülkemizdeki projelere gösterilen yoğun ilginin arkasında, depolama tesisi kuran yenilenebilir enerji santrallerine şebeke erişimi önceliği tanıyan 2022 tarihli mevzuat yatıyor. Raporda aktarılan detaylara göre, 221 gigawattlık başvurunun 33 gigawattlık kısmına onay çıktı. Bu da mevcut rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 83'üne denk geliyor. Romanya, bu oranın daha yüksek olduğu tek AB ülkesi.

Ülke Onaylanmış veya Planlanmış Batarya Depolama Kapasitesi (GW) Türkiye 33,3 İtalya 13,5 Almanya 12,0 Büyük Britanya 8,4 İspanya 3,7 Yunanistan 3,5

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden enerji araştırmacısı Greg Nemet, güneş enerjisi ve batarya maliyetlerinin son on yılda yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığına dikkat çekiyor. Nemet ucuzlayan teknolojilerin güvenilir bir enerji sistemi kurmak için muazzam bir fırsat doğurduğunu ve Türkiye gibi ülkelerin de sunulan avantajdan en iyi şekilde yararlandığını ifade ediyor.

KASIM AYINDAKİ COP31 ZİRVESİ ÖNCESİ ÖNEMLİ TABLO

Kasım ayında Antalya’nın ev sahipliği yapacağı Cop31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürerken, raporun yazarı ve Ember analisti Ufuk Alparslan önemli değerlendirmeler paylaştı. Alparslan, Türkiye’deki politika tercihlerinin Avrupalı rakipleri geride bırakan bir yatırım sinyali oluşturduğunu vurguladı.

Analiste göre planlanan projeler hayata geçerse, Türkiye yeni ve temiz bir bölgesel enerji merkezinin belkemiği olacak.

Elektriğinin beşte birini rüzgar ve güneşten üreten Türkiye, Orta Doğu ile Orta Asya ülkelerinin oldukça ilerisinde yer alıyor. Diğer taraftan kömür desteklenmeye devam ediyor; öyle ki geçen yılki elektrik üretiminin yüzde 34’ü kömürden sağlandı.