Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin megavatı aştı

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın mart ayında da yükselişini sürdürdü. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, mart ayı sonu itibarıyla 125 bin 78 megavata yükseldi. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Türkiye'nin kurulu gücü, mart ayı sonu itibarıyla 125 bin 78 megavata yükseldi. Güneş kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı, 26 bin 478 megavat ile yüzde 21,2'ye ulaştı. Verileri değerlendiren ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Güneş ve rüzgâr yatırımları, büyük bir hızla devam ediyor. Bu yıl sonunda toplam kurulu güçte en büyük pay güneşin olacak" dedi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart ayı sonunda 125 bin 78 megavata ulaşırken, güneş enerjisinin payı %21,2'ye yükseldi.
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart ayı sonu itibarıyla 125 bin 78 megavata yükseldi.
Yenilenebilir enerji, toplam kurulu gücün %62,4'ünü (78 bin 281 megavat) oluşturdu.
Güneş kurulu gücü 26 bin 478 megavat ile toplam kurulu güç içerisinde %21,2 paya sahip oldu.
Rüzgar enerjisinin payı ise 15 bin 39 megavat ile %12'ye ulaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl sonunda toplam kurulu güçte en büyük payın güneşte olacağını belirtti.
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın mart ayında da yükselişini sürdürdü. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, mart ayı sonu itibarıyla 125 bin 78 megavata yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,4'üne karşılık gelen 78 bin 281 megavatlık kısmını oluşturdu.

RÜZGAR ENERJİSİ PAYI YÜZDE 12 OLDU

Mart ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 478 megavat ile güneşin payı yüzde 21,2'ye ulaştı. 15 bin 39 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12 oldu.

Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise Mart'ta yüzde 33,2'lik pay ile 41 bin 517 megavata yükselmiş oldu. Böylece, toplam kurulu gücün 3'te 1'i rüzgâr ve güneşten oluştu.

'YIL SONUNDA TOPLAM KURULU GÜÇTE EN BÜYÜK PAY GÜNEŞİN OLACAK'

Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik kurulu gücümüz her geçen gün artmaya devam ederken, yenilenebilir enerjinin kurulu gücümüz içerisindeki payı da yükselişini sürdürüyor. Mart ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücümüzde 26 bin 478 megavat ile güneşin payı yüzde 21,2'ye ulaştı. 2025 yılında yaklaşık 6 bin megavat güneş, 2 bin megavat rüzgâr kurulu gücünü devreye alarak bu alanda bir rekor kırdık. Güneş ve rüzgâr yatırımları, büyük bir hızla devam ediyor. Bu yıl sonunda toplam kurulu güçte en büyük pay güneşin olacak" açıklamasında bulundu.

