Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 28 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Küresel piyasalardaki hareketlilik 28 Nisan Salı gününde de devam ediyor. Bir süredir inişli çıkışlı grafik izleyen altın düşüşünü sürdürüyor. Orta Doğu'daki savaşın belirsizliği altını baskılarken, gram altın 6 bin 700 seviyesine geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 6.765,95 TL
SATIŞ: 6.766,79 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 10.976,00 TL
SATIŞ: 11.093,00 TL
YARIM ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 21.931,00 TL
SATIŞ: 22.186,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 43.728,00 TL
SATIŞ: 44.237,00 TL
22 AYAR BİLEZİK KAÇ TL?
ALIŞ: 6.111,08 TL
SATIŞ: 6.403,59 TL