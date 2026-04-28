Adana elektrik kesintisi! 28-29-30 Nisan Adana’da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Adana’da çeşitli ilçelerde planlanan elektrik kesintileri üç gün boyunca farklı saat dilimlerinde uygulanacak. Çalışmalar kapsamında çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta elektrik verilemeyecek.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28-29-30 NİSAN

Adana genelinde planlanan elektrik kesintileri 28, 29 ve 30 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak. Her gün farklı ilçelerde ve farklı saat aralıklarında kesintiler gerçekleştirilecek.

İmamoğlu:

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1374/2, 1327 Musulu, 1373, Eğriçam ve 1374 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında aynı kapsamda 1066, 1068, Camili 2, 1069 ve 1064/4 sokakları etkilenecektir.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ise 1385, 1387, 1381, 1144, 1383, 1375, 1379, 1386, Yazıtepe ve 1376 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Karataş:

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bahçe sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kozan:

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 1. Küme, 2. Küme ve Damyeri 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Pozantı:

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Gaffar Okan, Halil Coşkun Tuncel, Mücahitler ve Toros başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokakta geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıçam:

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 2808, 2753, 2755 ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 13.00 ile 17.00 arasında 3094 ile 3210 numaralı sokaklar ile Barış Manço ve Kozan caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 18013 ve devamındaki birçok sokak ile 1931 ve 2035 çevresindeki alanlar etkilenecektir.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında ise çok sayıda sokakla birlikte Aytaç Durak, Mustafa Kemal Paşa ve Şehit Ali Çavuş caddelerinde geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır.

Seyhan:

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Belediye, Demokrasi, Erdal İnönü, Zübeyde Hanım ve Özgürlük caddeleri ile çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında ise 12030 ile 12466 numaralı sokaklar ve Ahmet Cevdet Yağ caddesi etkilenecektir.

Yumurtalık:

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Gölovası sahil kıyısında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.45 ile 17.30 arasında 2782 ile 2811 numaralı sokaklar ve çevresi etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 3819 ile 3878 numaralı sokaklar ile Kozan, Mustafa Kemal Paşa ve Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal caddelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında 1630 ile 1639 numaralı sokaklar ve İbrahim Tatlıses caddesi etkilenecek, saat 13.30 ile 17.00 arasında ise 1342 ile 1355 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1035 ile 1145 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında 4994 ile 5002 numaralı sokaklar ve Kanal bölgesi etkilenecektir.

Ayrıca saat 10.00 ile 17.30 arasında çok sayıda sokak ile birlikte Huzur, Ayçiçeği ve Günebakan Çiçeği caddelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.