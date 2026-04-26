Buca’da yaşayan yüzde 25 zihinsel engeli bulunan 15 yaşındaki Asya Karakuş, 20 Nisan tarihinde iş yerinden ayrıldıktan sonra bir saha kendinden haber alınamadı. Kızına ulaşamayan anne Nesrin Doğan, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kayıp kız çocuğundan sevindiren haber! Bir haftadır kayıptı, iddialar asılsız çıktı Buca'da iş yerinden ayrıldıktan sonra kaybolan ve bir süre sonra kendi isteğiyle evine dönen 15 yaşındaki Asya Karakuş'un haberi. Buca'da yaşayan %25 zihinsel engelli 15 yaşındaki Asya Karakuş, 20 Nisan'da iş yerinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kayıp sürecinde Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderildi. Anne, kızının kendi iradesiyle gitmediğini ve bir şüpheli tarafından alıkonulduğunu ileri sürdü. Arama çalışmaları sürerken Karakuş, psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiğini belirterek kendi isteğiyle ailesine geri döndü. Asya Karakuş'un kayıp olduğu süre boyunca annesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi.

SAHTE HESAPLARDAN AİLEYE MESAJLAR GÖNDERİLDİ

Kayıp olduğu süreçte Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderildi. Anne Doğan, kızının kendi iradesiyle gitmediğini ve bir şüpheli tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

KENDİ İSTEĞİYLE AİLESİNE GERİ DÖNDÜ

Kayıp kızı arama çalışmaları sürerken, Karakuş kendi isteğiyle ailesine geri döndü. Psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği belirtilen Asya Karakuş'un, kayıp olduğu süre boyunca annesiyle beraber yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi. Genç kızın ailesine sağ salim kavuşmasıyla birlikte olayla ilgili başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.