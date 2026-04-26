Kayıp kız çocuğundan sevindiren haber! Bir haftadır kayıptı, iddialar asılsız çıktı

Buca’da yaşayan yüzde 25 zihinsel engeli bulunan 15 yaşındaki Asya Karakuş, 20 Nisan tarihinde iş yerinden ayrıldıktan sonra bir saha kendinden haber alınamadı. Kızına ulaşamayan anne Nesrin Doğan, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.
Kayıp olduğu süreçte Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderildi. Anne Doğan, kızının kendi iradesiyle gitmediğini ve bir şüpheli tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.
Kayıp kızı arama çalışmaları sürerken, Karakuş kendi isteğiyle ailesine geri döndü. Psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği belirtilen Asya Karakuş'un, kayıp olduğu süre boyunca annesiyle beraber yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi. Genç kızın ailesine sağ salim kavuşmasıyla birlikte olayla ilgili başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.