Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kayıp kız çocuğundan sevindiren haber! Bir haftadır kayıptı, iddialar asılsız çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından alıkonulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğuna ulaşıldı. Genç kızın psikolojik bunalım yaşadığı için kendi isteğiyle evi terk ettiği öğrenildi.

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 17:22

Buca’da yaşayan yüzde 25 zihinsel engeli bulunan 15 yaşındaki Asya Karakuş, 20 Nisan tarihinde iş yerinden ayrıldıktan sonra bir saha kendinden haber alınamadı. Kızına ulaşamayan anne Nesrin Doğan, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

SAHTE HESAPLARDAN AİLEYE MESAJLAR GÖNDERİLDİ

Kayıp olduğu süreçte Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderildi. Anne Doğan, kızının kendi iradesiyle gitmediğini ve bir şüpheli tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek yetkililerden istedi.

KENDİ İSTEĞİYLE AİLESİNE GERİ DÖNDÜ

Kayıp kızı arama çalışmaları sürerken, Karakuş kendi isteğiyle ailesine geri döndü. Psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği belirtilen Asya Karakuş'un, kayıp olduğu süre boyunca annesiyle beraber yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi. Genç kızın ailesine sağ salim kavuşmasıyla birlikte olayla ilgili başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

