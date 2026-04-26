Şanlıurfa'da kahreden haber: 15 Yaşındaki kayıp çocuk menfezde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak'ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak’tan 2 gündür haber alınamıyordu. Evden çıkan ancak bir daha eve dönmeyen çocuğun ailesi ve yakınları her yerde onu aramaya başladı.
Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ederken, arazide çalışan tarım işçileri, menfezde boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay giden jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan araştırmada cesedin, 2 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğulurken, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediği iddia edildi.