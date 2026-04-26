Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak'ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak’tan 2 gündür haber alınamıyordu. Evden çıkan ancak bir daha eve dönmeyen çocuğun ailesi ve yakınları her yerde onu aramaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa'da kahreden haber: 15 Yaşındaki kayıp çocuk menfezde ölü bulundu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki gün önce kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'ın cansız bedeni menfezde bulundu. Kayıp çocuk Muzaffer Kabakulak'ın cansız bedeni, arama çalışmaları sırasında bir menfezde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun yakınları, Muzaffer Kabakulak'ın iki gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini iddia etti.

MENFEZDE BULUNDU

Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ederken, arazide çalışan tarım işçileri, menfezde boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay giden jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

KIZARAK ÇIKTI İDDİASI

Yapılan araştırmada cesedin, 2 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğulurken, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediği iddia edildi.