Isparta'da kayıp lise öğrencisi Feyza Keskin'den acı haber

Isparta'da cuma günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Feyza Keskin, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı.
Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda 16 yaşındaki Feyza Keskin, akşam saatlerinde Deregümü Köyü mevkiinde Gökkubbe bölgesinde inşaat halindeki bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölümün arkasında intihar mı yoksa cinayet mi olduğu, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Konu ile ilişkin Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Ocak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.