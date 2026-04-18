Isparta'da kayıp lise öğrencisi Feyza Keskin'den acı haber

Isparta'da sabah saatlerinden itibaren kayıplara karışan lise öğrencisi Feyza Kesin'den acı haber geldi. 16 yaşındaki Keskin'in cansız bedeni bir inşaatın önünde bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 04:17
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 04:21

Isparta'da cuma günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Feyza Keskin, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı.

Isparta'da kayıp lise öğrencisi Feyza Keskin'den acı haber

Isparta'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki lise öğrencisi Feyza Keskin, inşaat halindeki bir binanın önünde ölü bulundu.
Feyza Keskin, cuma sabahından beri kayıptı ve en son saat 11.30'da Gölcük Yolu üzerinde elektrikli bisikletiyle görülmüştü.
Arama çalışmaları sonucunda Deregümü Köyü mevkiinde hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta'da kayıp lise öğrencisi Feyza Keskin'den acı haber

İNŞAAT ALANINDA BULUNDU

Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda 16 yaşındaki Feyza Keskin, akşam saatlerinde Deregümü Köyü mevkiinde Gökkubbe bölgesinde inşaat halindeki bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu.

Isparta'da kayıp lise öğrencisi Feyza Keskin'den acı haber

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Isparta'da kayıp lise öğrencisi Feyza Keskin'den acı haber

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ RAPORUYLA ORTAYA ÇIKACAK

Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölümün arkasında intihar mı yoksa cinayet mi olduğu, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Isparta'da kayıp lise öğrencisi Feyza Keskin'den acı haber

ISPARTA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Konu ile ilişkin Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Ocak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

