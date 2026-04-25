 | Özge Sönmez

Günlerdir kayıp olan gençten acı haber! Cesedi 85 kilometre sürüklenmiş

Trabzon'un Araklı ilçesinde 13 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan Oral Şengün'ün cesedi Rize'nin Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi kıyı şeridinde kayalıklar arasında bulundu.

13 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Trabzon'un ilçesinde kaybolan Oral Şengün için ekipler adeta seferber oldu. 27 yaşındaki genci bulmak için yürütülen çalışmalarda kamera incelemeleri ve teknik analizler sonucunda cep telefonu sinyalinin son olarak Konakönü mevkiinde tespit edildiği belirlenmişti. Gençten günler sonra acı haber geldi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 13 Nisan'dan beri kayıp olan 27 yaşındaki Oral Şengün'ün cansız bedeni, Rize kıyılarında bulundu.
Cep telefonu sinyali son olarak Konakönü mevkiinde tespit edilen Şengün'ün cesedi, kaybolduğu nokta ile cesedin bulunduğu kıyı şeridi arasında yaklaşık 85 kilometrelik mesafede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölüm nedenine ilişkin kesin bulguların adli tıp raporuyla ortaya çıkması bekleniyor.
CEDESİ 85 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ

Saha çalışmalarının sürdüğü süreçte kıyılarında kayalıklar arasında bulunan ceset için yapılan incelemelerde kimlik tespiti netleşti. Adli tıp süreci ve resmi değerlendirmeler sonucunda bulunan kişinin Oral Şengün olduğu kesinleşti.

Şengün'ün kaybolduğu nokta ile cesedin bulunduğu kıyı şeridi arasında yaklaşık 85 kilometrelik mesafe olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin kesin bulguların adli tıp raporuyla ortaya çıkması bekleniyor.

