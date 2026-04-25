Günlerdir kayıp olan gençten acı haber! Cesedi 85 kilometre sürüklenmiş

13 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Trabzon'un Araklı ilçesinde kaybolan Oral Şengün için ekipler adeta seferber oldu. 27 yaşındaki genci bulmak için yürütülen çalışmalarda kamera incelemeleri ve teknik analizler sonucunda cep telefonu sinyalinin son olarak Konakönü mevkiinde tespit edildiği belirlenmişti. Gençten günler sonra acı haber geldi.
Saha çalışmalarının sürdüğü süreçte Rize kıyılarında kayalıklar arasında bulunan ceset için yapılan incelemelerde kimlik tespiti netleşti. Adli tıp süreci ve resmi değerlendirmeler sonucunda bulunan kişinin Oral Şengün olduğu kesinleşti.
Şengün'ün kaybolduğu nokta ile cesedin bulunduğu kıyı şeridi arasında yaklaşık 85 kilometrelik mesafe olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin kesin bulguların adli tıp raporuyla ortaya çıkması bekleniyor.