Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Havacılıkta dev hamle: Kapasite 55 milyondan 397 milyona yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye havalimanlarındaki yıllık yolcu kapasitesini, 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, "Böylece yıllık kapasitemiz, 26 AB ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı" dedi.

Havacılıkta dev hamle: Kapasite 55 milyondan 397 milyona yükseldi
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 15:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda Türkiye'nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünya ölçeğinde dikkati çeken bir seviyeye ulaştığına işaret eden Uraloğlu, ülke genelinde havalimanı sayısının son 24 yılda 26'dan 58'e yükseldiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin son 24 yılda sivil havacılık alanında önemli bir büyüme yakaladığını ve küresel sıralamalarda yükseldiğini bildirdi.
Türkiye'deki havalimanı sayısı 26'dan 58'e, terminal alanları ise 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye yükseldi.
Havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesi 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine, hizmet verilen yolcu sayısı ise 34 milyondan 247,1 milyona çıktı.
Günlük uçuş sayısı 6.800'ü aşarken, toplam uçuş sayısı 2,5 milyonun üzerine ulaştı.
Türkiye'nin dünya yolcu trafiğindeki sıralaması 18.'den 7.'ye, Avrupa'daki sıralaması ise 7.'den 3.'ye yükseldi.
Hava sahasında tanımlı uçuş yolları %91 artışla 80 bin kilometreye ulaştı.
Pist uzunluğu 149 kilometreden 241,4 kilometreye yükselerek Ankara-Çorum mesafesine denk geldi.
Uraloğlu, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığına işaret ederek, "Bu doğrultuda, havalimanların yıllık yolcu kapasitesi de arttı. Son 24 yılda, havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 AB ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu dönemde, hizmet verilen yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 247,1 milyona yükseldiğinin altını çizen Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin, 92 binlerden 677 bin seviyesine ulaştığını bildirdi.

ÖğeMevcut DurumÖnceki DurumArtış MiktarıArtış Oranı
Terminal Alanı4,1 milyon metrekare541 bin metrekare3,559 milyon metrekare~6.58 kat
Yıllık Yolcu Kapasitesi397,4 milyonun üzeri55 milyon342,4 milyonun üzeri~7.23 kat
Yıllık Hizmet Verilen Yolcu Sayısı247,1 milyon34 milyon213,1 milyon~7.27 kat
Günlük Yolcu Trafiği677 bin92 bin585 bin~7.36 kat

GÜNLÜK UÇUŞ SAYISI 6 BİN 800'Ü AŞTI

Uraloğlu, uçak trafiğinde de benzer sıçrama yaşandığına değinerek, toplam uçuş sayısının 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktığını, günlük uçuş sayısının da 6 bin 800'ü aştığını aktardı. Türkiye'nin, havacılıkta sadece kapasite değil, küresel sıralamalarda da önemli yükseliş yakaladığını belirten Uraloğlu, "Dünya yolcu trafiğinde 18'inci sıradan 7'nci sıraya, Avrupa'da ise 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükseldik." bilgisini paylaştı.

Toplam hava aracı sayısının, 626'dan 2 bin 218'e çıktığını, büyük gövdeli uçak sayısının da 150'den 800'e ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, hava yolu koltuk kapasitesinin 25 binlerden 157 binin üzerine, kargo kapasitesinin de 303 tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini kaydetti.

Uraloğlu, yurt dışı uçuş noktası sayısının 60'tan 356'ya ulaştığını bildirerek, "Türkiye'nin, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı, 81'den 175'e çıktı. Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi. Bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

VeriDeğerÖnceki DeğerArtış
Günlük Uçuş Sayısı6.800'ü Aştı--
Toplam Uçuş Sayısı2,5 Milyon Üzeri532 Bin-
Dünya Yolcu Trafiği Sıralaması7. Sıra18. Sıra+11
Avrupa Yolcu Trafiği Sıralaması3. Sıra7. Sıra+4
Toplam Hava Aracı Sayısı2.218626+1.592
Büyük Gövdeli Uçak Sayısı800150+650
Hava Yolu Koltuk Kapasitesi157 Bin Üzeri25 Bin+132 Bin
Kargo Kapasitesi2.903 Ton303 Ton+2.600 Ton
Yurt Dışı Uçuş Noktası Sayısı35660+296
Hava Ulaştırma Anlaşması Bulunan Ülke Sayısı17581+94
Hava Sahasında Tanımlı Uçuş Yolları80 Bin Kilometre41.901 Kilometre%91 Artış

PİST UZUNLUĞU 241,4 KİLOMETREYE ULAŞTI

Uçak park pozisyonlarının 332'den 1739'a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının 215'ten 589'a çıktığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız yatırımlarla, 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna, 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz, 241,4 kilometreye ulaştı. Bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor. Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı bu kapasite sadece bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturuyor. Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik."

Geliştirme AlanıÖnce (2002)Sonra (Mevcut)Artış MiktarıKarşılaştırma
Pist Uzunluğu149 km241,4 km92,4 kmAnkara-Çorum mesafesi
Uçak Park Pozisyonu33217391407-
Seyrüsefer Yardımcı Cihazı215589374-
