Sıfır maliyetli gençlik formülü! Uzm. Dr. Aida Berenjian erkeklerin favorisini açıkladı

2026 yılında yeni trend, çabasız gibi görünen ancak oldukça çabalı ve maliyetli işlemler. “Sessiz lüks” ve “High-Fidelity” denilen, dışarıdan bakıldığında işlem yapıldığı anlaşılmayan uygulamalarla kişiler daha doğal ve yaşına göre en iyi versiyonu halinde görünmeye çalışıyor.

Bunun neticesinde artık kişiler estetiksiz görünmek çabasıyla estetik yaptırmaya yöneliyor. Peki doğal görünmek neden daha maliyetli? Tek bir işlem hakkınız olsa hangisini seçmelisiniz? Yaşlanmayı durduran o "ince çizgi" ve erkeklerin gizli favori uygulamalarını anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Aida Berenjian, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a ayrıca doğal yollardan genç gözükmenin de şifrelerini verdi. Berenjian, geri dönüşü mümkün olmayan hataları ve evde uygulanabilecek "sıfır maliyetli" gençlik sırlarından bahsetti.

2026 estetik dünyasında artık “hiçbir şey yaptırmamış gibi görünmek” yeni lüks kabul ediliyor. Bir işlemin “estetiksiz” gibi durmasını sağlayan o ince çizgi tam olarak nerede başlıyor?

Aida Berenjian: Estetiğin anlaşılmaması için en önemli nokta, yüzün altın oranını bilmek ve karakterini değiştirmemektir. Mimiklerin korunması, hacmin abartılmaması ve yaşa uygun dokunuşlar yapılması o ince çizgiyi belirler. Amaç yüzü değiştirmek değil, başka bir yüze benzetmek hiç değil; yorgunluk ve doku kaybını geri kazandırmaktır. Doğru doz, doğru planlama ve kademeli yaklaşım “hiçbir şey yaptırmamış” etkisini sağlar.

30-50 yaş aralığını baz alırsak, bir insanın estetiksiz görünüme kavuşması için hangi müdahaleleri yaptırması gerekir?

Aida Berenjian: Bu yaş grubunda genellikle kombine ama minimal işlemler tercih ediliyor. Cilt kalitesini artıran uygulamalar, hafif botoks, çok doğal dolgu dokunuşları, kolajen uyarıcı tedaviler ve gerektiğinde enerji bazlı cihazlar ve benim en sevdiğim uygulamalardan biri olan fraksiyonel lazer işlemi. Ancak hepsi düşük doz ve zamana yayılmış şekilde uygulanıyor. Mesela yılda dört defa, her üç ayda bir, her mevsim değişiminde küçük bir dokunuş çok güzel bir rutin sağlar ve geleceğe çok mantıklı bir yatırım olur. Böylece yüz dinlenmiş ama doğal kalır.

DOĞAL OLMAK DAHA MALİYETLİ

Doğal görünmek aslında daha mı maliyetli?

Aida Berenjian: Aslında evet. Çünkü doğal görünüm tek bir işlemle değil, planlı ve kademeli yaklaşımla elde edilir. Daha fazla uzmanlık, daha kaliteli ürünler ve zaman gerektirir. Yani abartılı görünüm bazen daha ucuzken, doğal görünüm daha rafine ve dolayısıyla daha maliyetli olabilir. Çünkü bana göre en iyi estetik, anlaşılmayan estetiktir. Çok fazla miktarda dolgu uygulaması yapıp yüzü şişirmek ve genişletmek belki günü kurtarır ve bir kestirme yol olarak görünebilir; ancak ilerleyen yıllarda ucuz ve kötü bir estetik görünüm meydana getirir.

ERKEKLER SIR GİBİ SAKLIYOR

Sadece kadınlar değil, erkekler de artık yorgun görünmek istemiyor. Türk erkeği en çok hangi gizli müdahaleye ilgi gösteriyor?

Aida Berenjian: Erkeklerde en çok tercih edilen “gizli” işlemler hafif botoks, göz altı bölgesi iyileştirmeleri ve minimal çene hattı keskinleştirmedir. Özellikle kaş arası, alın çizgileri ve yorgun göz altı görünümü erkeklerin en çok şikayet ettiği alanlar. Daha maskülen bir ifade için çene ve çene hattı belirginleştirme işlemiyle, 10-15 dakikalık bir uygulama sonucunda daha erkeksi bir görüntü ortaya çıkarabiliyoruz. Ancak talepleri çok net: “Kimse anlamasın, sadece daha dinlenmiş görünmek istiyorum” diyorlar ve yüzü feminize eden, kadınsı gösteren uygulamalardan çok çekiniyorlar.

Bütçesi kısıtlı olan bir kadın/erkek, parasını 5 farklı işleme bölmek yerine tek bir şeye yatıracak olsa, o “mucize” dokunuş hangisi olur?

Aida Berenjian: Eğer tek bir işlem seçilecekse, çoğu kişi için cilt kalitesini artıran uygulamalar en büyük farkı oluşturur. Çünkü sağlıklı ve parlak cilt, yüzü otomatik olarak daha genç ve doğal gösterir. Bu nedenle cilt kalitesine yatırım yapmak genellikle en doğru başlangıç olur. Ancak çok hızlı etki, adeta sihirli değnek değmiş etkisi oluşturacak bir işlem isteniyorsa, kısa sürede etkisini görebileceğimiz botoks ve dolgu uygulamaları tercih edilebilir.

Eğer bir işlemden memnun kalınmazsa, eski doğal hale dönmek ne kadar mümkün ve maliyetli?

Aida Berenjian: Günümüzde birçok uygulama geri dönüşümlü veya düzeltilebilir. Özellikle dolgu gibi işlemler çözülebilir. Ancak her müdahalenin planlı yapılması önemlidir. Düzeltme mümkün olsa da hem zaman hem de ek maliyet gerektirebilir. Bu yüzden baştan doğal ve konservatif bir yaklaşım en güvenli yoldur.

ESTETİKSİZ GÜZELLİĞİN FORMÜLÜNÜ VERDİ

İmkanı olmayan kişiler için önerebileceğiniz sihirli formüller var mı?

Aida Berenjian: Uyku, güneş koruması, doğru cilt bakımı ve sağlıklı yaşam aslında en güçlü estetik uygulamalardır. Güneşten korunmak, cildi derinlemesine temizleyip arındırmak, düzenli nemlendirme, bariyeri onarma, yeterli su tüketimi, düzenli beslenme ve stres kontrolü yüzü yıllarca genç tutabilir. Bunlar düşük maliyetli ama etkisi çok yüksek adımlardır. Özellikle cilt bakım ürünlerini seçerken içeriğe dikkat etmelerini ve dermatologlar ile uzman kimyagerler tarafından geliştirilen ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum.

Instagram filtrelerindeki o kusursuz yüzü aynada göremeyince üzülen kişilere ne söylemek istersiniz?

Aida Berenjian: Instagram filtreleri bir “gerçeklik standardı” değil, bir efekt. Işık, açı, yapay zekâ ve dijital rötuşların birleşimiyle oluşan geçici bir görüntü. Yani aynada gördüğün yüzle kıyaslanması zaten baştan adil değil.

Gerçek estetik, kişiyi başkasına benzetmek değil; doğal halini daha sağlıklı ve dengeli göstermektir. Aynadaki doğal yüz her zaman en değerli olandır. Güzellik birbirine benzemek değil, kendine özgü olmaktır.

Estetik yaptırmayan ya da yaptıramayan kişiler için değerinin, görünüşüne yapılan müdahalelerle ölçülemeyeceğini hatırlatmak isterim. Bakım, sağlık, duruş, kendine gösterdiğin özen ve kendinle kurduğun ilişki çok daha belirleyicidir. İyi uyumak, iyi beslenmek, cildine nazik davranmak, kendine yakışanı bilmek çok önemli.