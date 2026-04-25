Annesini kaybeden tay, onu hâlâ emmeye çalıştı

Edinilen bilgilere göre, Kura nehri kıyısında, etkili olan soğuk hava ve olumsuz doğa şartları nedeniyle güçten düşerek ölen at yanında yavrusuyla görüntülendi. Annesini kaybeden tay ise uzun süre onun yanından ayrılmadı.



Aç ve çaresiz kalan yavru tayın, annesinin cansız bedenine yaklaşarak onu hâlâ emmeye çalışması, olaya tanıklık eden vatandaşları derinden etkiledi. Tayın bu içgüdüsel davranışı, doğadaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde hayvanların korunması ve düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.