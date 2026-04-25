Adana'da termometreler çıldırdı! Sıcaklık değerlerini görenler şaştı kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmede bazı iller için kar ve sağanak, bazı iller için de sıcak hava uyarısında bulundu. Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da sıcaklıkların 30 dereceye çıkacağı bildirilirken, sıcaklıklar araç termometrelerinde 41 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havayı fırsat bile vatandaşlar da hafta sonunu güzel değerlendirmek için kendilerini park ve bahçelere attı.
Vatandaşlardan Kadir Oygur, "Havalar çok sıcak. İnsan duşa girerken terler mi? Bu güneş niye buraya vuruyor. Ben anlamadım, bu sıcaklık çok fazla" dedi.
Metin Gelincik isimli vatandaş ise havaların çok sıcak olduğunu anlatarak, "Sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Yürüyüşe çıktım ama terlemeye başladım. 1-2 aya asfaltta yumurta pişmeye başlar. Allah yaşlılarımıza sabır ve dayanma gücü versin" diye konuştu.