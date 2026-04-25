İran ABD’yi bir kez daha uyardı: Sert karşılık verileceğinden emin olun

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’nın ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sert uyarısı dikkat çekti. Karargâhtan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin saldırgan ordusu bölgede abluka, korsanlık ve deniz haydutluğu faaliyetlerine devam ederse İran’ın güçlü silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vereceğinden emin olsun" İfadeleri kullanıldı.
ABD ordusunun İran’ın askeri kapasitesinin bir bölümünü daha önce yaşanan çatışmalarda tecrübe ettiği hatırlatılarak, "ABD, İran Silahlı Kuvvetleri’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunma konusunda her zamankinden daha güçlü ve hazırlıklı olduğunu bilsin" ifadeleri kullanıldı.
Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğinin altının çizildiği açıklamada, "Bölgedeki düşmanların hareket ve faaliyetlerini izleyerek Hürmüz Boğazı’nın stratejik kontrolünü sürdürme konusunda hazır ve kararlıyız. ABD ve Siyonist düşmanların yeniden bir saldırısı halinde onlara daha ağır zararlar vereceğiz" denildi.