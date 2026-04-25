Düğün günü hayatını kaybeden çiftin kına gecesinde eğlendikleri anlar ortaya çıktı

Burdur'un Çavdır ilçesinde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan düğün gününde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin dün yapılan kına gecesinde oynadıkları görüntüler ortaya çıktı. Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Görüntülerde; çift yakınları ile oynadıklarını ve mutlu anları yer alıyor.

Özetle