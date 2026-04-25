Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ İstanbul kura çekiminde önemli mesajlar! Tüm İstanbullulara çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Ev sahibi Türkiye'' kura çekimi töreninde açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümün öncelik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''1 Milyon 762 bin sosyal konut sunduk'' dedi.

Özetle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burası dünyanın en uzun ömürlü Fatih milletinin üç kıtada kurduğu imparatorluk topraklarında güzel, yüce ve iyi ne kadar kıymet varsa hepsini topladığı yerdir. İstanbul, bizim dünyaya açılan kapımız. İstanbul, bizim vizyon şehrimiz. 500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kurallarını çekeceğimiz 1000 konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, şehirler milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir.

TOKİ ELİYLE KONUT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AK Parti olarak 23,5 yıldır şehirlerimizi abat etmenin, milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayretindeyiz. Şehirlerimizi depremlere karşı daha dayanıklı hale getirmenin çabasındayız. TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1.762.000 sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşımızı camileriyle parklarıyla yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturdu.

İstanbul'da 232.533 bağımsız bölümün inşaat süreci, 125.000'in proje süreci, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde toplam 264 bin bağımsız bölümün yapımı da yine kentsel dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde sürüyor. İstanbul'un dönüşüm sürecini daha da hızlandırmak için yarısı bizden kampanyasını hayata geçirdik.

TÜM İSTANBULLULARA ÇAĞRI

Bugün itibariyle 316 bin bağımsız bölümü yarısı bizden kampanyasına dahil ettik. Kampanya kapsamında 83 bin bağımsız bölümde dönüşüm tamamlandı, 233 bin bağımsız bölümün ise proje ve inşaat çalışmaları devam ediyor. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o derece güçlü olur. Onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Gelin bu kampanyaları bu fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda ayrı bir hassasiyet beklediğimi bugün bir kez daha ifade ediyorum. Değerli Kardeşlerim, kentsel dönüşüm alanında bunları yaparken deprem bölgemizde de tam bir seferberlik ruhuyla çalıştık. 53.000'den fazla canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat'tan hemen sonra deprem konutlarının temelini 15 gün içinde attık. İlk anahtarları 45 günde teslim ettik.

Geçtiğimiz 27 Aralık'ta yani depremin üzerinden 3 sene bile geçmeden tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afet zedelerimize teslim ettik.

ANA MUHALEFETİN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMIYOR

Dikkat ederseniz, değerli kardeşlerim, bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Yapılanı karalamanın hizmet edene işe ve ticaret üretene çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklı ise ana muhalefetle bizim aramızda da işte böyle derin bir zihniyet farkı var.

Bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdığımız İstanbul'da hak sahiplerini belirleyeceğiz. Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 100 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7313 lira. 11000 lira arasında olacak.